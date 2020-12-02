Ekonomide vahim tablo

Merkez Bankası’nın verileri, ülke ekonomisinin vahim tablosunu gözler önüne serdi.Kamu maliyesi, Korona virüs salgınına bağlı olarak alınan kapanma önlemlerinin de etkisiyle 2020 yılı ikinci çeyreğinde 257,8 milyon TL açık verdi.Aynı dönemde yıllık enflasyon yüzde 11,18 olarak gerçekleşti





Maliyede 257,8 milyon TL açık



Kamu maliyesi, Covid-19 salgınına bağlı olarak alınan kapanma önlemlerinin de etkisiyle 2020 yılı ikinci çeyreğinde 257,8 milyon TL açık verdi

Merkez Bankası, kamu maliyesinin 2020 yılı birinci çeyreğinde 98,5 milyon TL fazla verirken, Covid-19 salgınına bağlı olarak alınan kapanma önlemlerinin de etkisiyle 2020 yılı ikinci çeyreğinde 257,8 milyon TL açık verdiğini açıkladı.

Merkez Bankası, 2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde ise, bütçe gelirlerinin 2.331,9 milyon TL olurken, bütçe giderlerinin 2.231,4 milyon TL olduğunu ve kamu maliyesinin 100,5 milyon TL fazla verdiğini duyurdu.

Öte yandan, 2020 yılı birinci ve ikinci çeyreğinde ülkede bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyondaki değişim oranlarını da açıklayan Merkez Bankası, Mart ayında yüzde 12,87, Nisan ayında yüzde 8,34, Mayıs ayında yüzde 8,64 ve Haziran ayında yüzde 8,36 seviyesinde, 2020 yılı üçüncü çeyreği sonu itibarıyla yıllık enflasyonun ise yüzde 11,18 olarak gerçekleştiğine dikkat çekti.

Merkez Bankası, yayımladığı basın bülteninde 2020 yılının ilk üç çeyreği ile ilgili verileri açıkladı.

KKTC enflasyon gelişmelerine de yer verilen basın bülteninde, 2020 yılı birinci ve ikinci çeyreğinde ülkede bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyondaki değişim oranlarının, Mart ayında yüzde 12,87, Nisan ayında yüzde 8,34, Mayıs ayında yüzde 8,64 ve Haziran ayında yüzde 8,36 seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.



DÜŞÜŞ YAŞANAN TEK KALEM HABERLEŞME

2020 yılı üçüncü çeyreği sonu itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 11,18 olarak gerçekleştiği belirtilen basın bülteninde, 2020 yılı Eylül ayı sonunda yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu sektörler giyim ve ayakkabı, sağlık, mobilya ve ev aletleri olurken, bu kalemlerde sırasıyla yüzde 26,98, yüzde 22,97 ve yüzde 22,73 artış gerçekleştiği ifade edildi.

Merkez Bankası basın bülteninde, ilgili dönemde önceki yılın aynı dönemine göre düşüş yaşayan tek alt kalemin ise yüzde 6,69 ile haberleşme olduğu vurgulandı.



BÜTÇE GELİŞMELERİ

Basın bülteninde son olarak KKTC bütçe gelişmelerine dikkat çekilerek, kamu maliyesinin 2020 yılı birinci çeyreğinde 98,5 milyon TL fazla verirken, Covid-19 salgınına bağlı olarak alınan kapanma önlemlerinin de etkisiyle 2020 yılı ikinci çeyreğinde 257,8 milyon TL açık verdiği vurgulandı.

2020 mali yılının ikinci çeyreğinde bütçe gelirleri ve bütçe giderleri sırasıyla 1.475,5 ve 1.733,3 milyon TL olarak gerçekleşirken, 2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde ise bütçe gelirleri 2.331,9 milyon TL, bütçe giderleri 2.231,4 milyon TL oldu ve kamu maliyesi 100,5 milyon TL fazla verdi.

