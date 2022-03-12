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Ekmek, 6 TL olabilir

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Ekmeğe zam kapıda! Fırıncılar Birliği, 4.5 TL’ye satılan ekmek fiyatının 6 TL’ye kadar ulaşabileceğini açıkladı

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Ekmek, 6 TL olabilir

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, şu anda piyasada ortalama 4.5 TL’ye satılan somun ekmek fiyatının 5.5 TL-6 TL’ye kadar ulaşabileceğini söyledi.
Son dönemde elektrik fiyatlarına yapılan zam nedeniyle sektör olarak huzursuz olduklarını ifade eden Çıralı, “Üretici olarak bunun altından kalkamayız” dedi.
Çıralı, “Zamanında yapılmayan zamlar nedeniyle elektriğe çok yüksek artış yapıldı. Bizleri iyi günler beklemiyor” diye konuştu.
Üretimin devam etmesi için elektrikten kısamayacaklarını, bu nedenle de personel durdurmakla karşı karşıya kalınacağını kaydeden Çıralı, “Ciddi işsizlik çıkacak. Daha az personelle ne yapabiliriz noktasında olacağız” şeklinde konuştu.
 
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