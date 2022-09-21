Ekmeğe okkalı zam geliyor

Ülkede 7 TL olan bir somon ekmeğin fiyatı önümüzdeki günlerde 1 buçuk TL artışla 8 buçuk TL’den satılacak



Dövize bağlı un ve enerji fiyatları girdi maliyetlerini yükseltiyor.

Unlu gıda mamülleri üreticilerinin girdi maliyetlerinden dolayı üretimde ciddi zorluklar yaşadığı ve bu durumun da raflara yansıyacağı bildirildi.

Bu kapsamda bir somon ekmeğe 1 buçuk TL zam yapılacak. Elde edilen bilgilere göre zam kararının önümüzdeki günlerde kamu oyuyla paylaşılacağı iddia edildi.

Buna göre önümüzdeki hafta ekmek sofralara en az 8 TL’den gelecek.



