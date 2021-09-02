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Ekim ayında “Ekonomi ve Yatırım Kongresi" yapılacak

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Ekim ayında “Ekonomi ve Yatırım Kongresi" yapılacak

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Uluslararası İş İnsanları ve Diplomatlar Birliği yetkililerini kabul etti.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, KKTC adına iş birlikleri gündeme gelirken, ekim ayında Ekonomi Bakanlığı himayesinde KKTC’de düzenlenecek “Ekonomi ve Yatırım Kongresi”nin detayları görüşüldü.

Bakan Arıklı, “Ekim yapılacak kongrenin KKTC’nin tanıtılması ve yabancı sermayeye açılma konusunda çok önemli olduğunu” ifade ederek, Birliğe teşekkür etti.

Uluslararası İş İnsanları ve Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı Nalan Özkan, “Birlik olarak amaçlarının; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni başta körfez ülkeleri olmak üzere yabancı sermaye ile tanıştırmak ve Kuzey Kıbrıs’ı bu birliklere kazandırmak olduğunu” söyledi.

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