Egzoz emisyon ölçüm raporu ücreti 300 TL oldu

Motorlu araçların egzoz emisyon ölçüm raporu ücreti azami 300 TL oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Kontrolü Tüzüğü uyarınca, azami ücret 300 TL’ye yükseltildi.

Egzoz emisyon ölçüm raporu ücreti, geçen yıl ağustostan beri 150 TL olarak uygulanıyordu.

