Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı

2021 yılının en değerli markaları listesi açıklandı. 2020 yılında corona virüs pandemisi etkisiyle yaşanan ekonomik krize rağmen en değerli 100 şirket değerlerini yüzde 42 artırırken, ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, art arda üçüncü kez dünyanın en değerli şirketi oldu. Marka değerini en fazla yükselten şirket yüzde 275 ile Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla olurken, yüzde 158 ile TikTok ikinci sırada yer aldı

Londra merkezli Kantar araştırma şirketi, 2021 yılının en değerli 100 markasını açıkladı. 2020 yılında corona virüs pandemisinin etkisiyle yaşanan küresel kriz nedeniyle birçok şirket zor günler geçirirken, bazı şirketler ise pandemi sürecinde marka değerlerini artırdı. 2021'in en değerli 100 markasının toplam değeri yüzde 42 artarak 7 trilyon dolara ulaşırken, listenin art arda üçüncü kez ilk sırasında toplam marka değerini yüzde 64 artarak 683 milyar dolar olan Amazon yer aldı. İşte dünyanın en değerli 100 markası:

100- COLGATE: 18,89 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende

99- SPOTİFY: 19.28 MİLYAR DOLAR Medya ve Eğlence



98- BANK OF AMERİCA: 19.32 MİLYAR DOLAR Finansal Hizmetler

97- COMMONWEALTH BANK: 19.47 MİLYAR DOLAR Finansal Hizmetler

96- KE: 19,5 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende



95- PAMPERS: 19.62 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende

94- CHİNA CONSTRUCTİON BANK: 19.78 MİLYAR DOLAR Finansal Hizmetler

93- DİDİ CHUXİNG: 20.04 MİLYAR DOLAR Ulaştırma



92- DHL : 20.14 MİLYAR DOLAR Lojistik

91- ORANGE: 20.2 MİLYAR DOLAR Telekom

90- TD: 20.21 MİLYAR DOLAR Finansal Hizmetler



89- AUTODESK: 20,45 MİLYAR DOLAR Teknoloji

88- NTT: 20.48 MİLYAR DOLAR Telekom

87- AIA: 20.6 MİLYAR DOLAR Sigortacılık

86- LOWE'S: 20.67 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende Satışı

85- UNİTED HEALTHCARE: 20.87 MİLYAR DOLAR Sigortacılık

84- IKEA: 21,02 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende



83- ZARA: 21,38 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende

82- SNAPCHAT: 21.61 MİLYAR DOLAR Medya ve Eğlence

81- PİNDUODUO: 21,73 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende

80- CHASE: 21,83 MİLYAR DOLAR Finansal Hizmetler

79- ADİDAS 22.34 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende

78- UBER: 22.41 MİLYAR DOLAR Ulaşım

77- BAİDU: 23,36 MİLYAR DOLAR Medya ve Eğlence

76- FEDEX: 23,59 MİLYAR DOLAR Lojistik

75- SİEMENS: 23,64 MİLYAR DOLAR Teknoloji



74- J.P. MORGAN: 24,11 MİLYAR DOLAR Finansal hizmetler

73- LIC: 24,14 MİLYAR DOLAR Sigortacılık

72- DELL: 24,78 MİLYAR DOLAR Teknoloji

71- BMW: 24,82 MİLYAR DOLAR Otomotiv

70- XİAOMİ: 24.89 MİLYAR DOLAR Teknoloji

69- BUDWEİSER: 25,55 MİLYAR DOLAR Yiyecek ve İçecek

68- CHİNA MOBİLE: 25,82 MİLYAR DOLAR Telekom

67- MERCEDES-BENZ: 25,84 MİLYAR DOLAR Otomotiv

66- HDFC BANKASI: 26,37 MİLYAR DOLAR Finansal Hizmetler



65- HAİER: 26,42 MİLYAR DOLAR Teknoloji

64- TOYOTA: 26,97 MİLYAR DOLAR Otomotiv

63- RBC: 27,61 MİLYAR DOLAR Finansal Hizmetler

62- WELLS FARGO: 28 MİLYAR DOLAR Finansal Hizmetler

61- AMERİCAN EXPRESS: 28,58 MİLYAR DOLAR Finansal Hizmetler

60- VODAFONE: 29,74 MİLYAR DOLAR Telekom Sağlayıcıları

59- XBOX: 30,4 MİLYAR DOLAR Teknoloji

58- TATA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ: 31,28 MİLYAR DOLAR İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları

57- AMD: 32,92 MİLYAR DOLAR İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları

56- GUCCİ: 33,84 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende

55- COSTCO: 35,14 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende

54- LİNKEDİN: 35,52 MİLYAR DOLAR Medya ve Eğlence



53- INTUİT: 35,87 MİLYAR DOLAR İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları

52- ZOOM: 36,93 MİLYAR DOLAR İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları

51- ICBC: 37,77 MİLYAR DOLAR Finansal Hizmetler



50- HUAWEİ: 38.02 MİLYAR DOLAR Teknoloji

49- PİNG: 38,05 MİLYAR DOLAR Sigorta

48- L'OREAL PARİS: 38,31 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende

47- TESLA: 42.61 MİLYAR DOLAR Otomotiv

46- DEUTSCHE TELEKOM: 43,1 MİLYAR DOLAR Telekom Sağlayıcısı

45- TİKTOK: 43,52 MİLYAR DOLAR Medya ve Eğlence

44- JD: 44,52 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende

43- HERMÈS: 46,4 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende

42- SAMSUNG: 46,77 MİLYAR DOLAR Teknoloji



41- CİSCO: 46,82 MİLYAR DOLAR İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

40- CHANEL: 47,05 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende

39- YOUTUBE: 47,1 MİLYAR DOLAR Medya ve Eğlence

38- SPECTRUM: 47,28 MİLYAR DOLAR Telekom

37- QUALCOMM: 48,36 MİLYAR DOLAR İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

36- SALESFORCE: 48,98 MİLYAR DOLAR İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı



35- TEXAS INSTRUMENTS: 49,24 MİLYAR DOLAR İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

34- MEİTUAN: 52,40 MİLYAR DOLAR Teknoloji

33- DİSNEY: 55,22 MİLYAR DOLAR Medya ve Eğlence

32- MARLBORO: 57.01 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende

31- XFİNİTY: 59 MİLYAR DOLAR Telekom

30- WALMART: 59,52 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende



29- STARBUCKS: 60,27 MİLYAR DOLAR Yiyecek ve İçecek

28- ORACLE: 60,84 MİLYAR DOLAR İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

27- ACCENTURE: 64,73 MİLYAR DOLAR İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı



26- SAP: 69,24 MİLYAR DOLAR İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

25- THE HOME DEPOT: 70,52 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende

24- NETFLİX: 71,13 MİLYAR DOLAR Medya ve Eğlence



23- INTEL: 71,94 MİLYAR DOLAR İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

22- UPS: 73.02 MİLYAR DOLAR Lojistik

21- LOUİS VUİTTON: 75,73 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende



20- ADOBE: 78,52 MİLYAR DOLAR İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

19- PAYPAL: 80.62 MİLYAR DOLAR Ödeme

18- INSTAGRAM: 82,9 MİLYAR DOLAR Medya ve Eğlence



17- NİKE: 83.71 MİLYAR DOLAR Tüketim Ürünleri ve Perakende

16- COCA-COLA: 87.6 MİLYAR DOLAR İçecek

15- IBM: 91,34 MİLYAR DOLAR İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı



14- AT&T: 100,65 MİLYAR DOLAR Telekom

13- VERİZON: 101,94 MİLYAR DOLAR Telekom

12- NVİDİA: 104,76 MİLYAR DOLAR İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı



11- MOUTAİ: 109,33 MİLYAR DOLAR Yiyecek ve İçecek

10- MASTERCARD: 112,88 MİLYAR DOLAR Finansal Hizmetler

9- MCDONALD'S: 154.92 MİLYAR DOLAR Yiyecek ve İçecek



8- VİSA: 191,29 MİLYAR DOLAR Finansal Hizmetler

7- ALİBABA 196.91 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende

6- FACEBOOK: 226,74 MİLYAR DOLAR Medya ve Eğlence

5- TENCENT: 240,93 MİLYAR DOLAR Medya ve Eğlence

4- MİCROSOFT: 410,27 MİLYAR DOLAR İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı

3- GOOGLE: 458 MİLYAR DOLAR Medya ve Eğlence

2- APPLE: 612 MİLYAR DOLAR Teknoloji

1- AMAZON: 683.85 MİLYAR DOLAR Tüketim Malları ve Perakende