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Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı

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2021 yılının en değerli markaları listesi açıklandı. 2020 yılında corona virüs pandemisi etkisiyle yaşanan ekonomik krize rağmen en değerli 100 şirket değerlerini yüzde 42 artırırken, ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, art arda üçüncü kez dünyanın en değerli şirketi oldu. Marka değerini en fazla yükselten şirket yüzde 275 ile Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla olurken, yüzde 158 ile TikTok ikinci sırada yer aldı

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Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı
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Londra merkezli Kantar araştırma şirketi, 2021 yılının en değerli 100 markasını açıkladı.

2020 yılında corona virüs pandemisinin etkisiyle yaşanan küresel kriz nedeniyle birçok şirket zor günler geçirirken, bazı şirketler ise pandemi sürecinde marka değerlerini artırdı.

2021'in en değerli 100 markasının toplam değeri yüzde 42 artarak 7 trilyon dolara ulaşırken, listenin art arda üçüncü kez ilk sırasında toplam marka değerini yüzde 64 artarak 683 milyar dolar olan Amazon yer aldı.

İşte dünyanın en değerli 100 markası:


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 2

100- COLGATE: 18,89 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 3

99- SPOTİFY: 19.28 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence



Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 4

98- BANK OF AMERİCA: 19.32 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 5

97- COMMONWEALTH BANK: 19.47 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 6

96- KE: 19,5 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende 



Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 7

95- PAMPERS: 19.62 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 8

94- CHİNA CONSTRUCTİON BANK: 19.78 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 9

93- DİDİ CHUXİNG: 20.04 MİLYAR DOLAR

Ulaştırma



Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 10

92- DHL : 20.14 MİLYAR DOLAR

Lojistik 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 11

91- ORANGE: 20.2 MİLYAR DOLAR

Telekom


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 12

90- TD: 20.21 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler  



Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 13

89- AUTODESK: 20,45 MİLYAR DOLAR

Teknoloji


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 14

88- NTT: 20.48  MİLYAR DOLAR

Telekom


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 15

87- AIA: 20.6 MİLYAR DOLAR

Sigortacılık 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 16

86- LOWE'S: 20.67 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende Satışı


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 17

 85- UNİTED HEALTHCARE: 20.87 MİLYAR DOLAR

Sigortacılık 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 18

84- IKEA: 21,02 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende



Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 19

83- ZARA: 21,38 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 20

82- SNAPCHAT: 21.61 MİLYAR DOLAR 

Medya ve Eğlence 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 21

81- PİNDUODUO: 21,73 MİLYAR DOLAR

 Tüketim Malları ve Perakende 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 22

80- CHASE: 21,83 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 23

79- ADİDAS 22.34 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 24

78- UBER: 22.41 MİLYAR DOLAR

Ulaşım


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 25

77- BAİDU: 23,36 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 26

76- FEDEX: 23,59 MİLYAR DOLAR 

Lojistik


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 27

75- SİEMENS: 23,64 MİLYAR DOLAR

Teknoloji



Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 28

74- J.P. MORGAN: 24,11 MİLYAR DOLAR

Finansal hizmetler 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 29

73- LIC: 24,14 MİLYAR DOLAR

Sigortacılık


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 30

72- DELL: 24,78 MİLYAR DOLAR

Teknoloji


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 31

71- BMW: 24,82 MİLYAR DOLAR

Otomotiv


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 32

70- XİAOMİ: 24.89 MİLYAR DOLAR

Teknoloji 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 33

69- BUDWEİSER: 25,55 MİLYAR DOLAR 

Yiyecek ve İçecek 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 34

68- CHİNA MOBİLE: 25,82 MİLYAR DOLAR

Telekom 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 35

67- MERCEDES-BENZ: 25,84 MİLYAR DOLAR

Otomotiv


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 36

66- HDFC BANKASI: 26,37 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler



Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 37

65- HAİER: 26,42 MİLYAR DOLAR

Teknoloji


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 38

64- TOYOTA: 26,97 MİLYAR DOLAR

Otomotiv
Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 39

63- RBC: 27,61 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 40

62- WELLS FARGO: 28 MİLYAR DOLAR 

Finansal Hizmetler 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 41

61- AMERİCAN EXPRESS: 28,58 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 42

60- VODAFONE: 29,74 MİLYAR DOLAR

Telekom Sağlayıcıları


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 43

59- XBOX: 30,4 MİLYAR DOLAR

Teknoloji 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 44

58- TATA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ: 31,28 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 45

57- AMD: 32,92 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 46

56- GUCCİ: 33,84 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 47

55- COSTCO: 35,14 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 48

54- LİNKEDİN: 35,52 MİLYAR DOLAR 

Medya ve Eğlence



Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 49

53- INTUİT: 35,87 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 50

52- ZOOM: 36,93 MİLYAR DOLAR 

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcıları 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 51

51- ICBC: 37,77 MİLYAR DOLAR

 Finansal Hizmetler 



Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 52

50- HUAWEİ: 38.02 MİLYAR DOLAR

Teknoloji


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 53

49- PİNG: 38,05 MİLYAR DOLAR

Sigorta


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 54

48- L'OREAL PARİS: 38,31 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 55

47- TESLA: 42.61 MİLYAR DOLAR

Otomotiv


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 56

46- DEUTSCHE TELEKOM: 43,1 MİLYAR DOLAR

Telekom Sağlayıcısı


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 57

45- TİKTOK: 43,52 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 58

44- JD: 44,52 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 59

43- HERMÈS: 46,4 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 60

42- SAMSUNG: 46,77 MİLYAR DOLAR

Teknoloji 



Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 61

41- CİSCO: 46,82 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 62

40- CHANEL: 47,05 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 63

39- YOUTUBE: 47,1 MİLYAR DOLAR  

Medya ve Eğlence


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 64

38- SPECTRUM: 47,28 MİLYAR DOLAR

Telekom


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 65

37- QUALCOMM: 48,36 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 66

36- SALESFORCE: 48,98 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı



Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 67

35- TEXAS INSTRUMENTS: 49,24 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 68

34- MEİTUAN: 52,40 MİLYAR DOLAR

Teknoloji


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 69

33- DİSNEY: 55,22 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 70

32- MARLBORO: 57.01 MİLYAR DOLAR 

Tüketim Malları ve Perakende


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 71

31- XFİNİTY: 59 MİLYAR DOLAR

Telekom


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 72

30- WALMART: 59,52 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende



Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 73

29- STARBUCKS: 60,27 MİLYAR DOLAR

Yiyecek ve İçecek


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 74

28- ORACLE: 60,84 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 75

27- ACCENTURE: 64,73 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı



Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 76

26- SAP: 69,24 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 77

25- THE HOME DEPOT: 70,52 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 78

24- NETFLİX: 71,13 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence 



Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 79

23- INTEL: 71,94 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 80

22- UPS: 73.02 MİLYAR DOLAR

Lojistik 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 81

21- LOUİS VUİTTON: 75,73 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende



Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 82

20- ADOBE: 78,52 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 83

19- PAYPAL: 80.62 MİLYAR DOLAR

Ödeme 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 84

18- INSTAGRAM: 82,9 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence 



Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 85

17- NİKE: 83.71 MİLYAR DOLAR

Tüketim Ürünleri ve Perakende


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 86

16- COCA-COLA: 87.6 MİLYAR DOLAR

İçecek


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 87

15- IBM: 91,34 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı



Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 88

14- AT&T: 100,65 MİLYAR DOLAR

Telekom


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 89

13- VERİZON: 101,94 MİLYAR DOLAR

Telekom


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 90

12- NVİDİA: 104,76 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı



Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 91

11- MOUTAİ: 109,33 MİLYAR DOLAR

Yiyecek ve İçecek


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 92

10- MASTERCARD: 112,88 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 93

9- MCDONALD'S: 154.92 MİLYAR DOLAR

 Yiyecek ve İçecek 



Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 94

8- VİSA: 191,29 MİLYAR DOLAR

Finansal Hizmetler 


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 95

7- ALİBABA 196.91 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 96

6- FACEBOOK: 226,74 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 97

5- TENCENT: 240,93 MİLYAR DOLAR 

Medya ve Eğlence


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 98

4- MİCROSOFT: 410,27 MİLYAR DOLAR

İş Çözümleri ve Teknoloji Sağlayıcılığı


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 99

3- GOOGLE: 458 MİLYAR DOLAR

Medya ve Eğlence


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 100

2- APPLE: 612 MİLYAR DOLAR

Teknoloji


Dünyada 2021'nin en değerli 100 markası açıklandı - 101

1- AMAZON: 683.85 MİLYAR DOLAR

Tüketim Malları ve Perakende 

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