Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner: “Kuzey Kıbrıs’ta 23.000 yetişkin sigara tüketicisi sigarayı bırakarak yanmanın olmadığı daha iyi bir alternatifi seçti. 4. Yılını kutladığımız dumansız ada vizyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz.”

IQOS Sistemi tütünü yakmaz, ısıtır.

Bu durum zararlı ve potansiyel olarak zararlı olabilecek kimyasalların oluşumunu önemli ölçüde azaltır.

Bilimsel çalışmalar, geleneksel sigaralardan IQOS sistemine tamamen geçişin kişilerin zararlı veya potansiyel olarak zararlı olabilecek kimyasallara maruz kalmasını azalttığını göstermiştir.

Sigara kaynaklı hastalıklardan kaçınmanın en iyi yolu sigara içmeye asla başlamamak veya sigarayı tamamen bırakmak. Ancak Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2025 yılında halen 1 milyar insanın sigara içmeye devam edeceği öngörülüyor. Sigarayı bırakmayan yetişkin tüketicilerin, yanmanın olmadığı ve böylelikle yanma sonucu ortaya çıkan zararlı maddelerin önemli ölçüde daha az meydana geldiği seçenekler hakkında bilgi sahibi olması önemli.Philip Morris International’ın (PMI) Kuzey Kıbrıs’taki satış ve dağıtımından sorumlu distribütörü Kaner Şirketler Grubu, dünyada aralarında ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin de bulunduğu 60’ın üzerinde ülkede, 13 milyon yetişkin sigara tüketicisinin sigarayı bırakarak geçmiş olduğu IQOS ürününü 4 yıldır Kuzey Kıbrıs’la buluşturuyor.Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner dumansız ada vizyonunun öneminden bahsetti:“IQOS, 10 seneden uzun zamandır araştırma, geliştirme ve üretimine 7 milyar dolardan fazla kaynak ayrılan ve pek çok bilimsel çalışma ile desteklenen bir ürün. Sigarayı bırakmayan yetişkin sigara tüketicilerinin yanmanın ve dumanın olmadığı daha iyi alternatifler hakkında bilgi sahibi olması çok önemli. 4. senesini kutladığımız dumansız ada vizyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz.”Sigara kaynaklı hastalıkların birincil sebebinin yanma sonucu ortaya çıkan zifir, karbon monoksit gibi zararlı maddeler olduğu birçok uluslararası bilimsel çalışma ile tespit edildi. Yanma ortadan kalktığında, zararlı veya potansiyel olarak zararlı maddelerin oluşumu önemli ölçüde azalıyor. IQOS tütün ısıtma teknolojisi tütünü yakmıyor, ısıtıyor.Bilindiği üzere, ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA 4 yıla yakın bir sürede bilimsel verilerin incelendiği kapsamlı bir çalışma sonucunda geçtiğimiz senenin temmuz ayında tarihi kararını açıkladı. FDA, geleneksel sigaralardan tamamen IQOS’a geçmenin, kişilerin zararlı veya potansiyel olarak zararlı kimyasallara maruziyetini azalttığını teyit ederek, IQOS’un Riski Modifiye Edilmiş Tütün Ürünü (MRTP) olarak satışının halk sağlığına katkıda bulunması bakımından uygun olduğuna karar verdi.FDA verdiği bu kararla, MRTP süreci üzerinden satış izni alan, kategorisindeki ilk ve tek ürün olan IQOS'un aşağıdaki bilgiler kullanılarak yetişkin tüketicilerin bilgilendirilmesine izin vermiştir: