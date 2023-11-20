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DÜÇ, kasaplık küçükbaş hayvan satışı yapacak

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DÜÇ, kasaplık küçükbaş hayvan satışı yapacak
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Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, (DÜÇ) kasaplık 50 baş oğlak ile  25 baş damızlık dışı keçi satışı yapacak. 
DÜÇ'ten yapılan yazılı açıklamada, Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde 50 baş kasaplık oğlak ve 25 baş damızlık dışı kasaplık keçinin kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağı kaydedilerek, taban fiyatları oğlak  için 122 TL/Kg ve keçi için  90 TL/Kg olarak açıklandı.
Ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı kaydedilen açıklamada, kasaplık satışına sunulan hayvanların ilgili çiftlikte görülebileceği ve tekliflerin en geç 24 Kasım Cuma günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğindeki teklif kutusuna atılması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, ihaleyi kazananların en geç 1 Aralık Cuma gününe kadar hayvanları almak zorunda olduğu kaydedilerek, 1 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği belirtildi.
 
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