Dövizin Ateşini Faiz de Düşürmedi

TC Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 27 aylık aranın ardından ilk kez politika faizinde artışa gitti.
Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk kez toplanan TC Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 6,5 puan rekor artışla yüzde 15'e yükseltti. Merkez Bankası böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırmış oldu. . Banka, en son Mart 2021'de faiz artırmıştı.
Açıklamada, faiz artışlarının kademeli olarak devam edeceğine işaret edilerek “Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.” denildi.
Açıklamada ayrıca, eski dönemdeki bankacılık düzenlemelerinin kademeli olarak kaldırılacağı mesajı verilerek “Kurul, mevcut mikro ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır” denildi.
Bugün belirlenecek faiz seviyesine ilişkin piyasa beklentileri, yüzde 14 ile yüzde 40 arasında değişiyordu. Ortalama beklenti Reuters anketinde yüzde 20, Bloomberg anketinde yüzde 25, AA anketinde yüzde 19,75 olmuştu.
2 YIL SONRA İLK ARTIŞ
Banka en son 19 Mart 2021 tarihinde Naci Ağbal’ın başkanlığı döneminde faiz artırmış, iki gün sonra da Cumhurbaşkanı Kararı ile Ağbal’ın görevine son verilmişti.
Ağbal’ın yerine atanan Şahap Kavcıoğlu döneminde toplamda 1050 baz puanlık faiz indirimi yapılmış, bu dönemde dolar kuru 7,28’den 23,63’e kadar, resmi tüketici enflasyonu da yüzde 15’ten yüzde 85’e kadar yükselmiş, sonrasında Mayıs 2023’te yüzde 39’a kadar gerilemişti.
9 Haziran’da Kavcıoğlu’nun yerine TCMB Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan atanmıştı.
‘SIKILAŞTIRMA SÜRECİ BAŞLADI’
Kurul tarafından dün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.
Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir.
Küresel ekonomide enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır.
Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.
‘KADEMELİ OLARAK GÜÇLENDİRİLECEK’
Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.
Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir.
Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır.
Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.
Dövizde rekor üstüne rekor
Faiz kararı sonrası Dolar 24.50’ye, Euro 26.95’e, Sterlin ise 31.35'e yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 8,50'den yüzde 15'e çıkarıldı.
Faiz kararı öncesi güne yatay seyirde başlayan döviz kurları kararın açıklanmasının ardından sert yükselişe geçti.
Karar öncesi 23,54'ten işlem gören dolar/TL 24,50 seviyesine fırlarken, 25,88'den işlem gören Euro/TL ise faiz kararının açıklanmasının ardından 26,95 seviyesine çıktı.
Sterlin ise 31.35'e çıktı.
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