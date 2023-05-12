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Dövizin ateşi yükseldi

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Dövizin ateşi yükseldi
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 KKTC’de serbest piyasada sterlin 29, euro ise 25,10 Türk Lirası'ndan işlem görüyor.
Haftanın son gününde, serbest piyasada saat 12.45 itibarıyla 22,40 TL'den alınan euro 25,10 TL'den satılıyor. 25,60 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 29 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 20,50 TL'den alınıp, 23 TL'den satılıyor.
 
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