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Dövizin ateşi düşmüyor

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Dolar 7.31'i geçti, Euro 8. 67'ye, Sterlin de 9. 64'e yükseldi

Dövizin ateşi düşmüyor
 
 
Pandemi sürecinde patlak veren ekonomik kriz, yükselen dövizle birlikte kabusa dönüştü. Vatandaşın alım gücü, döviz ve pahalılık yüzünden eriyip giderken, yabancı para birimlerinin TL karşısındaki zirve yürüyüşü hâlâ sürüyor.
Dövizde yükseliş durmak bilmiyor. Dolar 7.31'i geçti, Euro 8. 67y'e, Sterlin de 9. 64'e yükseldi
Döviz kurları tarihsel rekora doymazken, ülkede vatandaşların cebindeki para ise her geçen gün daha çok eriyor. Döviz borcu olan birçok vatandaş ne yapacağını düşünüyor. Vatandaşlar, “Yeter artık, nefes alamıyoruz. Boynumuza kadar battık. Bir çare bulun” diye isyan ediyor.
Ülkemizde maaşların TL; araba, okul harcı, ev kirası ve birçok elektronik ürünlerin döviz üzerinden satılması dövizin hızlı yükselişiyle birlikte vatandaşların cebindeki parayı kat ve kat eritmeye devam ediyor. Piyasadaki marketlerde de dövizin yükselmesi ile etiketlerdeki fiyatlar da bir o kadar arttı.
Küresel piyasalarda ABD'nin yeni koronavirüs yardım paketinin her açıklanabileceğine dair beklentiler risk iştahını bir miktar artırıyor.
ABD borsalarında dünkü pozitif kapanışların ardından ABD vadelileri de artıda. Asya'da ise Japonya ve Çin borsalarındaki sınırlı düşüş dışında ağırlıklı olarak yeşil ekranlar görülüyor. 
Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi
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