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Dövizde yükseliş sürüyor

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Sterlin 25.85, Euro 22.50, Dolar 20,85

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Dövizde yükseliş sürüyor
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Döviz, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yükselişine devam etti. Kur haftanın ikinci işlem gününde de yükselişini sürdürdü.
Piyasalar, kesinleşmeyen seçim sonuçlarına göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın sürdürülebilirliği eleştirilen ekonomi politikalarında bir değişim yapıp yapmayacağına odaklanırken, dolar/TL 20,5’e yaklaştı, borsa yükseldi, rezervler ise alarm vermeye devam etti.
Dolar/TL’deki günlük yükselişler seçim döneminde daha önceki yataya yakın seyre kıyasla bir miktar hızlandı. Dolar/TL dün saat 18.00 itibariyle 20,85 seviyesinden işlem gördü.
Bu verilere göre TL dolar karşısında seçimlerin ilk turu öncesine göre yüzde 3,2 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 6,9, yılbaşından bugüne ise yüzde 7,4 kayıp yaşadı. TL’nin son beş yıllık kaybı ise yüzde 80 seviyesinde.
Öte yandan Sterlin kuru 25.85 olurken, Euro ise 22.50’den işlem gördü.
 
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