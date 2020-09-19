Dövizde rekor üstüne rekor

Döviz rekor üstüne rekor kırıyor! Dolar 7.57'ye, Euro 8.97, Sterlin ise 9.83'e yükseldi







Dolar/TL kuru 7,57 seviyesini, Euro/TL kuru ise 8,97 seviyesini aşarak, dün tarihi zirvesine yükseldi.

Türk Lirası'nın; Amerikan Doları ve Euro karşısındaki değer kaybı sürüyor.

Dolar/TL kuru ile Euro/TL kuru önceki günden bu yana rekor tazelerken, İngiliz Sterlini ise Eylül ayının başındaki 9,89’luk rekor seviyesinden, 9,83 seviyelerine geriledi.

Uzmanlar, Dolar/TL’nin 7 seviyesi üzerine, Euro/TL’nin ise 8 seviyesi üzerinde kalıcı olma olasılığının bulunduğunu söylüyor.

Eylül ayına 8,78 lira ile başlayan Euro kuru, 21 Ağustos tarihinde 8,4895 lira ile son bir ayın en düşük, dün ise 8,9734 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.

Eylül ayına 7,36 lira ile başlayan Amerikan Doları kuru, 21 Ağustos tarihinde 7,1952 lira ile son bir ayın en düşük, dün itibariyle ise 7,5730 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.

Eylül ayına 9,87 lira ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 22 Ağustos tarihinde 9,4622 lira ile son bir ayın en düşük, 1 Eylül tarihinde ise 9,9201 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.

Geçtiğimiz hafta %-2,53 değişim gösteren İngiliz Sterlini kuru dün 9,8365 liradan işlem görüyor.

KUR NEDEN YÜKSELİYOR?

Para piyasası uzmanları TL'deki değer kaybını birkaç temel nedene bağlıyor.

BBC’de yer alan haberlere göre, enflasyonun çift hanelerde kalmaya devam etmesine karşın Merkez Bankası'nın son bir yıl içerisinde politika faizini yüzde 24 seviyesinden yüzde 8,25'e kadar indirmesinin TL'nin cazibesini azalttığı ve yatırımcıların TL varlıklara olan ilgisinin azaldığı belirtiliyor.

Enflasyonun yüksek seyretmesine karşın faiz indirimlerinin sürmesi sonucunda Türkiye negatif reel faiz veren bir ülke konumuna gelmiş durumda.

Fonlama maliyetleri yükselmiş olsa da, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti hâlâ yıllık enflasyonun altında bulunuyor.

Bir diğer gerekçe ise Merkez Bankası'nın azalan döviz rezervlerinin Türkiye'nin TL'yi destekleme kapasitesine olan güveni azaltması olarak dile getiriliyor.

TL'nin baskı altında olmasına yol açan bir diğer neden ise Koronavirüs salgını nedeniyle ülkeye döviz girişinde yaşanan düşüş olarak öne çıkıyor.

REUTERS: “2019’UN BAŞINDAN BU YANA TL’Yİ DESTEKLEMEK İÇİN PİYASAYA 110 MİLYAR DOLAR SATILDI”

Reuters haber ajansı, para piyasası traderlarının yaptığı hesaplamalara göre Merkez Bankası ve kamu bankalarının 2019'un başından bu yana TL'yi desteklemek için piyasaya yaklaşık 110 milyar dolar sattığını aktarıyor.

Bu yolla piyasadaki döviz likiditesinin artırılması ve TL'nin desteklenmesi amaçlanıyor.

TL İÇİN BEKLENTİLER NELER?

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında kısa vadede toparlanması beklenmiyor.

Rabobank'tan kıdemli stratejist Piotr Matys, yatırımcılara gönderdiği piyasa notunda "Gelecek birkaç ay içerisinde Türkiye ekonomisine dair beklentilerin ciddi biçimde toparlanmaması halinde, Dolar/TL'nin 7'nin üzerinde kalıcı olması olası" diyor.

Reuters haber ajansına konuşan Commerzbank'ın döviz ve gelişmekte olan piyasalar stratejisti Antje Praefcke, TL'nin değer kaybıyla ilgili yorumunda, "Merkez Bankası enflasyonla yeterince sert şekilde mücadele etmiyor ve reel faiz oranları da negatif seviyelerde" dedi.

Antje Praefcke, "Bu nedenle lira baskı altında kalacak gibi görünüyor" diye konuştu.

IMF ise açıkladığı son Dış Sektör Raporu'nda, Türkiye'nin dış şoklara karşı kırılgan olduğunu vurguladı ve Merkez Bankası'na rezervleri yeniden yükseltecek bir stratejiye geçip enflasyonu dizginlemeye yönelik adımlar atma tavsiyesinde bulundu.

