Dövizde gerileme

Dolar 7.6’ya, Sterlin 10.10’a, Euro ise 9,07 TL’ye geriledi





Türkiye’de ekonomi yönetiminin değişmesi ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yeni yönetiminin "güven ve kredibilite"ye odaklanan söylemlerine katılması ve kararlarına desteğini açıklamasıyla TL dolar karşısında %10 değer kazandı.

Döviz kurları, dün sabaha düşüşle başladı.

ABD seçimleri ve Türkiye’deki yeni görevlendirmelerin, Türk Lirası’nın değer kazanmasına yol açtığı ifade ediliyor. Dolar 7.6’ya geriledi.

Geçtiğimiz haftaya kadar 12 TL’yi zorlayan Sterlin kuru, 10.10 bandına işlem gördü. Euro ise 9,07 TL’ye kadar düştü.

Piyasalar ekonomi yönetimindeki değişimin bugüne kadar sadece söylemlerle yapıldığını ve sözlü yönlendirilmede geçmişe kıyasla “ciddi bir başarı” da sağlandığını düşünüyor. İlk kritik dönemeç 19 Kasım’daki Merkez Bankası’nın faiz kararı olarak görülüyor.

Reuters’ın hâlâ beklentileri toplamaya devam ettiği anketinde Ağbal başkanlığında ilk PPK’da politika faizinin 475 baz puan artışla %15’e yükseltilmesi bekleniyor. Bu, TCMB’nin politika faizini %10.25’ten %15’e yükseltmesi anlamına geliyor.

