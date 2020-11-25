Döviz yeniden yükselişte

Sterlin 10.61, Dolar 7.95 TL, Euro ise 9.44 TL'ye çıktı



Dünyada yaşanan gelişmelerin ardından Türk Lirası’nın kısa bir süre yaşadığı ‘refah’ bugünlerde sonlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geçen hafta faiz oranlarında artışa gitmesiyle birlikte döviz yeniden yükselişe geçti.

Sterlin 10,61, Dolar 7,95 TL, Euro ise 9,44 TL'den işlem gördü.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 19 Kasım’da politika faizini yüzde 10,25 seviyesinden yüzde 15'e yükseltmiş, Sterlin, Dolar ve Euro’da sert bir düşüş yaşanmıştı.



