Döviz uçuyor

Türk Lirası komada! Dolar, Euro ve Sterlin’de peş peşe tarihi rekorlar kırıldı. Dolar 8.58’e, Euro 10.43’e Sterlin ise 12.17’ye çıktı



Türk Lirası’nın değeri önceki akşam saatlerinde dibe vururken, dolar, Euro ve sterlinden ardı ardına rekor değerler geldi. Dolar/TL dün 8.59’u, Euro/TL 10.47’yi ve sterlin/TL 12.18’i aşarak ile Türk Lirası karşısında tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü.

Küresel tarafta doların biraz yükselmesi gelişen ülke paralarında keskin bir kayıp yaratmamasına karşın TL, negatif ayrışarak majör paralar karşısında tarihi dip seviyeye geriledi.

TC Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasının ardından %10 yükselen kur, Mart ayı ortasındaki bu yükselişi sonrası 8,0 tabanını korudu ve kademeli olarak 8,40’lı seviyelere yükseldi. Önceki gün ise 8,54’ü aşmasının ardından dün 8.58 rekorunu da aştı.

Türkiye piyasasında dolar/TL önceki günkü kapanışa kıyasla dün %0.85 artışla 8.5670, Euro/TL %0.97 artışla 10.4495 ve sterlin/TL de %0.90 artışla 12.1559 seviyesinde hareket etti.

KKTC döviz piyasası da dün karıştı. Dolar 8.58 TL’den, Euro 10.43 TL’den, sterlin ise 12.17 TL’den satıldı.

TL’nin dibe vurduğu gerçeği ortadayken Türkiye Bankalar Birliği’nin 64. Genel Kurulunda konuşan TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan pembe tablo çizmeye devam etti.

Elvan konuşmasında, “Hanehalkının dolarizasyon eğiliminin bir miktar gevşediğini görüyoruz.” dedi, fakat önceki gün açıklanan son veriler Türkiye içinde döviz mevduat hesaplarındaki yükselişin devam ettiğini gösteriyor.

BİDEN’IN TEŞVİK PAKETİ TETİKLEDİ

ABD’de Başkan Joe Biden’ın devasa teşvik paketi hazırladığına ilişkin haber akışı sonrası dolarda yükseliş kaydedildi. Biden’ın 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi özellikle dolar/TL fiyatlamaları üzerinde etkili oldu.

Perşembe günü haberin gelmesinin ardından 8.5439’a kadar yükselen dolar/TL kuru dün 8.59 seviyesini görerek tüm zamanların zirvesine ulaştı. Türk Lirası dolar karşısında Güney Afrika randıyla birlikte negatif ayrışan para birimlerinin başında geldi.

Biden’ın devasa teşvik paketine ilişkin haber akışının ardından ABD 10 yıllık tahvil getirileri %1.61’in üzerine atarken, Bloomberg Dolar Endeksi de %0.2 artış kaydetti.

ABD ekonomisinin hızlı toparlanması ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere ekonomiye para politikası kanalıyla verilen desteklerin geri çekilmeye beklenenden daha önce başlanacağı beklentisini gittikçe daha çok destekliyor.

Bu süreç gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde satış baskısı yaratırken Türk Lirası olumsuz etkilenenlerin lideri konumuna geldi.

Öte yandan, Türkiye’nin risk primi 400 baz puanın üzerinde işlem görürken gösterge tahvil faizi de %18.78 seviyesinde.

