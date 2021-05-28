Döviz kurlarında yeni zirve

Türk Lirası’nın değeri dün akşam saatlerinde dibe vururken, dolar, Euro ve sterlinden ardı ardına rekor değerler geldi. Dolar/TL 8.59’u, Euro/TL 10.47’yi ve sterlin/TL 12.18’i aşarak ile Türk Lirası karşısında tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü.

Küresel tarafta doların biraz yükselmesi gelişen ülke paralarında keskin bir kayıp yaratmamasına karşın TL, negatif ayrışarak majör paralar karşısında tarihi dip seviyeye geriledi.

TCMB Başkanı'nın görevden alınmasının ardından %10 yükselen kur, Mart ayı ortasındaki bu yükselişi sonrası 8,0 tabanını korudu ve kademeli olarak 8,40’lı seviyelere yükseldi. Dün ise 8.54’ü aşmasının ardından bugün 8.58 rekorunu da aştı.

DÖVİZLER YÜKSEKTEN UÇUYOR

Türkiye piyasasında saat 11.45 itibarıyla dolar/TL dünkü kapanışa kıyasla %0.85 artışla 8.5670, Euro/TL %0.97 artışla 10.4495 ve sterlin/TL de %0.90 artışla 12.1559 seviyesinde hareket ediyordu.

KKTC döviz piyasası da bugün karıştı. Saat 11.45 itibarıyla dolar 8.57 TL’den, Euro 10.45 TL’den, sterlin ise 12.16 TL’den satılıyordu. Piyasada bugün döviz alış kurları dolarda 8.52, Euro’da 10.39, sterlinde ise 12.09 düzeyinde şekillendi.

TL’nin dibe vurduğu gerçeği ortadayken Türkiye Bankalar Birliği’nin 64. Genel Kurulunda konuşan TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan pembe tablo çizmeye devam etti.

Elvan konuşmasında, “Hanehalkının dolarizasyon eğiliminin bir miktar gevşediğini görüyoruz.” dedi, fakat dün açıklanan son veriler Türkiye içinde döviz mevduat hesaplarındaki yükselişin devam ettiğini gösteriyor.