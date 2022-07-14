Döviz kurları yükseliş eğiliminde

KKTC’de serbest piyasada euro 17,65 liradan, sterlin 20,83 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada, saat 11.30 itibarıyla 17,45 liradan alınan dolar 17,58 liradan satılıyor. 17,50 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,65 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 20,70 liradan alınıp, 20,83 liradan satılıyor.
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