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Döviz geriledi pahalılık bitmedi

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Alım gücü düşen vatandaş, markete girmeye korkar oldu. 22 Ekim’de kilosu 7,25 TL olan patates, 16 TL’yi aştı. Kısa süre önce kilosu 2,50 TL olan salatalığın fiyatı ise bazı marketlerde 22,50 TL’yi buldu. Birçok ürünün fiyatı da hala 2 misli fiyattan satılıyor

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Döviz geriledi pahalılık bitmedi
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Döviz düştü, gözler raflarda
 
Marketler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu, “Dövizde bu hafta yaşadığımız büyük düşüşün kalıcı olması halinde, ki kalıcı olacağı görünmektedir, temel tüketim ürünlerinde de fiyatlar düşmeye devam edecektir” dedi.
Döviz düştü, vatandaşlar fiyat düşüşlerini de bekliyor. 
Kıbrıs Postası TV’ye konuşan Marketler Birliği Başkanı Fuat Nasip Nalcıoğlu, döviz kurlarında gerileme ile birlikte temel tüketim ürünlerinde de fiyatların düşmeye başladığını, bu düşüşlerin süreceğini ifade etti.
Birlik Başkanı Nalcıoğlu, dövizde bu hafta yaşadığımız büyük düşüşün kalıcı olması halinde ki kalıcı olacağı görünmektedir, temel tüketim ürünlerinde de fiyatlar düşmeye devam edecektir…” dedi.
Nalcıoğlu şöyle dedi:
“Bir çok üründe fiyatlar gerilemeye başladı. Yüzde 20-25 arasında fiyatlarda gerileme başlamış bulunuyor. Bu fiyat düşüşlerini önümüzdeki günlerde daha belirgin olarak görmeye başlayacağız. Döviz artışına bağlı olarak artan fiyatlar, dövizde bu hafta yaşadığımız büyük düşüşün kalıcı olması halinde ki kalıcı olacağı görünmektedir, temel tüketim ürünlerinde de fiyatlar düşmeye devam edecektir. Son aylarda birçok üründe yaşanan fiyat artışlarının nedenleri arasında sadece döviz kurlarında yaşanan artışlar değildir. Birçok temel tüketim ürünlerinde ki bunların başında kahve, Ayçiçek yağı, buğday, un ve unlu mamulleri ile birçok bakliyat ürünleri, tamamen dünyada meydana gelen, iklim değişikliğine bağlı olarak oluşan kuraklık ve aşırı yağışlar ile covid-19 salgınının yarattığı olumsuzluklar sonucu bu ürünlerde yaşanan ciddi üretim düşüklüğü de bu ürünlerin fiyatların yükselmesine neden olmuştur...
İklim değişikliğine bağlı oluşan kuraklık ve aşırı yağışlar ile covid-19 salgınının yarattığı olumsuzluklar, bu ürünlerde dünyada bir kıtlık ve yokluk oluşmasına sebep olmuştur. Bu da bu ürünlerde piyasada,  arz/talep dengesinin bozulmasını yaratmıştır. Bu ürünlerde arzın talebi karşılayamaması sonucu ciddi fiyat artışlarına neden olmuştur. Bu ürünlerde oluşan fiyat artışlarının, döviz kullarındaki düşüşe bağlı olarak düşmesini şimdilik beklemiyoruz”
 
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