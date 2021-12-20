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Döviz, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası hızla geriledi

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Döviz, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası hızla geriledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamaların ardından dolarda sert bir düşüş izleniyor.

Akşam saatlerinde 18 liranın üzerini gören dolar kuru 15 lira seviyesinin altına geriledi.

Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulduğunu açıkladı.

Buna göre kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan tasarruf sahiplerine ödenecek ve bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.

Böylece tasarruf sahiplerinin ellerindeki parayı TL'de tutmaları sağlanmaya çalışılacak.


Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası döviz kurlarında hızlı bir gerileme yaşandı.

Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve yüzde 22,3 değer kaybederek 14,2748'e kadar geriledi.

Gün içinde 20 liranın üzerine çıkan euro 17 liranın altına sarktı.

Saat 21.00 itibariyle dolar 14.76, euro ise 16.84 liraya geriledi. TL'nin dolar karşısındaki kazancı yüzde 10'u aştı.

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