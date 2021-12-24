Döviz düşüyor, zamlar devam ediyor

Farklı tedarikçiler tarafından birçok farklı tütün ve sigara markası raflardaki yerini alıyor. Tedarikçiler geride bıraktığımız hafta kısa aralarla ürünlerini zamladılar.
19.50'den satılan Davidoff marka sigara çeşitleri dünden itibaren 50 kuruş zamlandı.
İşte yeni fiyatlar
Davidoff Gold - 20 TL
Davidoff Gold Slim - 20 TL
Davidoff One - 20 TL
Davidoff One Slim - 20 TL
Davidoff Classic - 20 TL
Davidoff Classic Slim - 20 TL
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