Döviz düşüyor, zamlar devam ediyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin müdahalesi ile kurlarda büyük oranda gerileme olsa da fiyatlar zamlanmaya devam ediyor.

Farklı tedarikçiler tarafından birçok farklı tütün ve sigara markası raflardaki yerini alıyor. Tedarikçiler geride bıraktığımız hafta kısa aralarla ürünlerini zamladılar.

19.50'den satılan Davidoff marka sigara çeşitleri dünden itibaren 50 kuruş zamlandı.



İşte yeni fiyatlar

Davidoff Gold - 20 TL

Davidoff Gold Slim - 20 TL

Davidoff One - 20 TL

Davidoff One Slim - 20 TL

Davidoff Classic - 20 TL

Davidoff Classic Slim - 20 TL

