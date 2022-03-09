Döviz'de yukarıya doğru tırmanış hızlandı

Güne 14.50’li seviyelerde başlayan dolar/TL’de öğlen saatlerinde 14,66 seviyesi görüldü. Euro/TL de bugün 16,10 seviyesine yükseldi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve yaptırımlar, küresel ekonomiyle birlikte Türkiye’yi ve döviz kurlarını sarsmaya devam ediyor.

Savaş öncesinde dolar/TL’de Merkez Bankası (TCMB) müdahalelerinin ve kur korumalı mevduatın desteğiyle 13,50 civarında görülen yatay seyir, bozulmuş oldu. Doların küresel olarak değer kazanması da kuru yukarı itiyor.

Güne 14.50’li seviyelerde başlayan dolar/TL’de öğlen saatlerinde 14,66 seviyesi görüldü. Euro/TL de bugün 16,10 seviyesine yükseldi.

Bugün 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 25,42’ye yükselirken, 5 yıllık tahvil faizi de yüzde 27,37’yi gördü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün yüzde 26.78’e kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra bugün yüzde 26,59 seviyesinde bulunuyor.

Dolar cinsi ons altın fiyatının ve dolar kurunun yükselmesi sonucu gram altında bugün 964 TL seviyesi görüldü.