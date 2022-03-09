banner762
31 0
"Yollardaki çukurların verdiği zararı kim ödeyecek?”
59 0
 
"Yeniboğaziçi Belediyesi Kadın Dayanışma Koruluğu” kuruldu
15 0
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
15 0
Dünyayı ne bekliyor
Dünyayı ne bekliyor
185 0
“Ehliyetler kasaptan et dağıtır gibi verilirse bunlar olur”
“Ehliyetler kasaptan et dağıtır gibi verilirse bunlar olur”
156 0
GAÜ, Lefkoşa’da kazandı
GAÜ, Lefkoşa’da kazandı
8 0
banner797
banner794

Döviz'de yukarıya doğru tırmanış hızlandı

banner476

Güne 14.50’li seviyelerde başlayan dolar/TL’de öğlen saatlerinde 14,66 seviyesi görüldü. Euro/TL de bugün 16,10 seviyesine yükseldi

banner714
Döviz'de yukarıya doğru tırmanış hızlandı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve yaptırımlar, küresel ekonomiyle birlikte Türkiye’yi ve döviz kurlarını sarsmaya devam ediyor.

Savaş öncesinde dolar/TL’de Merkez Bankası (TCMB) müdahalelerinin ve kur korumalı mevduatın desteğiyle 13,50 civarında görülen yatay seyir, bozulmuş oldu. Doların küresel olarak değer kazanması da kuru yukarı itiyor.

Güne 14.50’li seviyelerde başlayan dolar/TL’de öğlen saatlerinde 14,66 seviyesi görüldü. Euro/TL de bugün 16,10 seviyesine yükseldi.

Bugün 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 25,42’ye yükselirken, 5 yıllık tahvil faizi de yüzde 27,37’yi gördü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün yüzde 26.78’e kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra bugün yüzde 26,59 seviyesinde bulunuyor.

Dolar cinsi ons altın fiyatının ve dolar kurunun yükselmesi sonucu gram altında bugün 964 TL seviyesi görüldü.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.