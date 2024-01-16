Döviz borcu olan yandı

Türk Lirası’nın Euro, Sterlin ve Dolar karşısındaki değer kaybı sürerken, bu para birimleri üzerinden borç, kira ve taksit ödeyenlerin cebinden çıkan para kat kat artıyor

Dövizde yükseliş sürüyor. Sterlin dün 38.59, Euro 33.17, Dolar da 30.28’den işlem gördü.

Türk Lirası’nın Euro, sterlin ve dolar karşısındaki değer kaybı sürerken, geliri TL olup, bu para birimleri üzerinden borç, kira ve taksit ödeyenlerin cebinden çıkan para kat kat artıyor.

KKTC Merkez Bankası’nın yayımladığı döviz kurlarına göre; ülkede 10 yıl önce yani 2014’te ayda 200 sterlin taksiti olan biri bunun TL karşılığı olarak 700 TL öderken, şimdi ise 7 bin 592 TL ödüyor. Hatta bu rakam taksit ödenen yerin kabul ettiği kura göre de artış gösterebiliyor.

Benzer bir durum Euro ve dolar için de geçerli… Yine 2014’de 200 dolar taksiti olan biri bunun TL karşılığı olarak 434 TL ödeme yaparken, bu rakam şimdi 5 bin 982 TL’ye ulaştı.

Euro’da da ortaya çıkan tablo pek farklı değil… 2014 yılında 200 Euro taksiti olan biri bunun TL karşılığı olarak 580 TL öderken, şimdi ise 6 in 540 TL ödüyor. 5 yıl sürede de ciddi değişim…

TL’nin son 5 yıldaki dolar, Euro ve sterlin karşısındaki değer kaybı da göz önünde bulundurulduğunda yine benzer bir tablo ortaya çıkıyor. 5 yıl önce yani 2019’da 200 sterlinlik bir taksit bin 380 TL’ye, 200 dolarlık taksit bin 92 TL’ye ve 200 Euro’luk taksit de bin 260 TL’ye denk geliyordu.



