Dolar ve Euro rekora doymuyor

ABD'de başkanlık seçimlerinde Joe Biden zafere giderek daha fazla yaklaşırken, euro/TL 10,20 ile rekor tazeledi. Gece 8,41'e kadar gerileyen dolar/TL ise 8,57'yle rekor kırdı.

ABD’de oylar sayıldıkça Joe Biden, rakibi Donald Trump ile arayı açıyor. Tüm dünyada piyasalar ABD seçim sonuçlarına kilitlenirken gece 8,41’e kadar gerileyen dolar/TL 8,57’yi aştı ve rekor kırdı.

9,93’e kadar gerileyen euro/TL de 10,20 ile rekor tazeledi.

“MERKEZ BANKASI HEMEN HAREKETE GEÇMELİ”

Hollanda merkezli Rabobank’tan Piotr Matys, TL’deki son değer kaybını sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

Biden’ın başkanlığa giderek yaklaşmasının TL’deki son değer kaybında etkili olduğunu belirten Matys, piyasanın Biden başkanlığında ABD’nin S400 füze sistemi alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulayacağına dair endişe duyduğunu dile getirdi.

Merkez Bankası’nın (TCMB) olağanüstü toplantı yaparak faizi artırması ihtimalinin giderek arttığını belirten Matys, “TL’de devam eden değer kaybı, tam anlamıyla bir kur kriziyle sonuçlanabilir. Bu da sadece enflasyon üzerinde olumsuz etkiler yaratmaz aynı zamanda reel ekonomiye bazı yapısal zararlar verebilir. Hemen harekete geçilmesi hayati.” dedi

ABD’de sandıklardan Joe Biden’ın ismi çıkmaya devam ettikçe başkanlık şansı giderek azalan Başkan Donald Trump seçimlerin “çalındığını” iddia etti. Eski başkan yardımcısı ve Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden Nevada ve Arizona’daki liderliğini korumayı başarırsa başkan olacak. Pennsylvania ve Georgia’da ise fark son derece azalmış durumda.

ABD seçimleri analistlere göre Türkiye açısından diğer ülkelere göre daha fazla risk oluşturma ihtimali de barındırıyor.

TL’YE YÖNELİM YOK

Reuters’ta yer alan habere göre; TCMB’nin likidite adımlarıyla birlikte ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün 8 baz puan artışla %14.07 seviyesine yükseldi. Temmuz ortasından beri 650 baz puan civarında sıkılaştırmaya gidildi ve fonlama maliyeti Aralık 2019’dan beri en yüksek orana çıktı.

Buna karşın hem lokal, hem de yabancı yatırımcıların TL ve TL cinsi varlıklara herhangi bir belirgin yönelimi görülmüyor.

Lokal yatırımcılar TL’nin getirisini yeterli görmediklerinden döviz ve altın cinsi mevduatlarını bu yıl 27.4 milyar dolar artırmış durumda. Son 2 haftada artışlar belirginleşiyor.

Yabancı yatırımcılar Türk hisse senetlerinde satıcılı bir seyir izlemeye devam ediyor. Yılbaşından beri çıkış 5.8 milyar dolar oldu. Yıllarca TL cinsi iç borçlanma piyasasında %20-25 ağırlığa sahip yabancılar bugünlerde bu oranı %3’lere kadar düşürmüş durumda. DİBS’de bu yıl yabancı çıkışı 7.6 milyar dolara ulaşmış durumda.