Dolar: Uygun adım marş!

Cuma günü ABD'de açıklanan kritik istihdam verisi, her yönü ile kuvvetli sonuçlandı. Tarım dışı bordrolu çalışan sayısının 870bin kişi artması beklenirken gerçekleşme 943bin oldu. Önceki aya ilişkin güncelleme de +88bin ile yukarı yönlü oldu. İşsizlik oranı %5,4 olarak sonuçlanırken (beklenti %5,7), ortalama saatlik ücretler (enflasyon göstergesi) yıllık bazda %4 artış kaydetti (beklenti %3,8).

Takdir edersiniz ki, bir tarafta, ABD'de multi yılların zirvesine gelen ve halen daha zirve yapmadığına inanılan enflasyon verisi, diğer bir tarafta ise bu kadar güçlü gelen bir istihdam raporu ardından, artık FED'in aylık 120 milyar dolar büyüklüğünde olan tahvil alım programında azaltıma (tapering) gitmesini kaçınılmaz olarak görüyoruz. FED'in bilançosu 8,25 trilyon dolar ile rekor seviyelerde!

Morfin misali, acıları dindiren ucuz ve uzun vadeli ve bitmek bilmeyen likiditenin artık yavaş yavaş sonuna gelindiği, küresel mali piyasalar açısından acıların artacağı bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Cuma günü veri ardından başlayan olumsuz piyasa reaksiyonu, yeni haftanın ilk işlem saatlerinde daha da şiddetlendi.

ABD Doları küresel bazda değerlendi! Doların sepet değerini gösteren endeks kur DXY bu sabah haftayı kritik 92,8 seviyesinde karşılıyor. Bültenlerimizi yakından takip eden okurlarımız, teknik manada 92,8 seviyesine ne kadar önem atfettiğimizi biliyor. Öte yandan, FED'in duruşunu sertleştireceğine paralel, doların piyasa faizi olan 10 yıllık tahviller de bu sabah %1,30 seviyesinin üzerine yükseldiği not edelim. Halen daha kritik bölgelerden uzak olsak da, yukarı yönlü hareketin başlamadığını kim söyleyebilir ki?

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İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun hazırlamış olduğu günlük para, borsa ve piyasa analizi şöyle: