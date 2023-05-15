Dolar haftaya yükselişle başladı Seçim sonrasında Kapalıçarşı'da dolar kuru haftaya 22 liranın üzerinde başladı. Bankalar arası piyasada kur 19,65 seviyesinde güne başlarken, bankalardan dolar almak isteyen müşteriler 22 lira civarında kurla karşı karşıya kalıyor

Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken, piyasada ilk tepkilerde sert kayıplar göze çarpıyor.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne yüzde 6,38’lik çok sert kayıpla devre keserek başlarken, döviz kurlarında da serbest piyasada yükseliş var.

Saat 10,20 itibarıyla bankalar arası piyasada Merkez Bankası’nın belirlediği dolar kuru 19,65 lira seviyesinde görünürken, Kapalıçarşı’da dolar kurunun 22 liranın üzerinde olduğu görüldü. Saat 11.50 itibarıyla kur 21 seviyelerine çekildi.

Bireysel müşteriler için bankalarda da dolar kuru 22 lira civarında görünüyor.

Türkiye’nin kredi risk primi de bu sabah cuma gününe göre 100 puanın üzerinde artışla 600 puanı aştı ve altı ayın zirvesine yükselmişti.