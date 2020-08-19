Dolar Endeksi: Geminin bir tarafına ‘topyekün’ yaslanmak…

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Küresel mali piyasalar ‘zayıf dolar’ güçlü herşey mottosu ile kuzeye ilerlemeye devam ediyor.
- Ardı arkası kesilmeyen bol paranın bir de faizi %0 olunca, yatırımcılar getiri peşinde koşmaya devam ediyor.
- Biraz sayıların dili ile konuşalım. Örneğin en büyük 500 şirketin işlem gördüğü ABD borsası S&P500, dün gece tarihin en yüksek seviyesini test etti.
- Teknoloji hisselerinin işlem gördüğü ABD’nin Nasdaq endeksi, yılbaşını baz alırsak rekorları alt üst etmesi bir yana %25 de değer kazandı!
- Devam edelim: Dijital altın olarak görülen Bitcoin, sene başına göre %66, altının ons fiyatı %31; gümüşün ise %55 dolara karşı değer kazandı.
- Trilyonlarca dolar paranın, bu garip dünya düzeninde götürü faizi ile işlem gördüğü (negatif faiz) düşünülürse, yatırımcılar kıymeti metallerin %0 getirisini daha ‘kıymetli’ yada güvenli liman olarak bulmaya başladılar.
- Parite cephesinde ise, EUR/USD, 1,20 seviyesine bir kez daha yaklaşarak, dolar zayıflığını teyit eden bir başka enstrüman oldu. Lakin, acaba dolar endeksinin bu kadar çok satılmasını gerektiren ne var, onu tam olarak henüz çözemedik (bakınız grafik).
- ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının bilanço büyüklüğüne bakarsak, FED’in bilanço büyüklüğü 7 trilyon doları görerek geri çekilmeye başlarken, Avrupa halen daha para basarak genişlemeye devam ediyor! FED’in bilanço büyüklüğünü GSYIH oranı %36 ; Avrupa’nın ise %61. Buna rağmen dolar değer kaybediyor (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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