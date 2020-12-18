Dolar (DXY) geriliyor, hisse senedi endeksleri rekorlarda

- Dünyada hava olumlu olmaya dün de devam etti. Her ne kadar vaka sayıları artıyor olsa da, Pfizer ve BioNTech sonrası, Moderna’nın da onayı alması, moralleri artırdı. Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı 52 dolar seviyesine dayanarak, 9 ayın zirvesini gördü.
- Bir yanda aşı iyimserliği, diğer bir yanda ise devam eden Noel Baba rallisi derken, artık neredeyse günler içinde açıklanması beklenen ABD teşvik paketi iyimserliği de eklenince, küresel hisse senedi endeksleri rekor tazeledi.
- MSCI Dünya Hisse Senedi endeksi, bu yıl %14; pandemi dönemi Mart dibine göre bakılırsa ise %70 değer kazandı! Teknoloji hisselerinin işlem gördüğü ABD’de Nasdaq’ın değer kazancı Mart dibine göre %93 oldu!
- Bu eğilimin bir müddet daha (Ocak-Şubat) devam edebileceğini, akabinde ise dünyada enflasyon tehdidinin başlaması ile (ya da başka bir bahane) sert bir düzeltme ihtiyacının tetikleneceğini düşünüyoruz. Az kaldı, yıl sonu raporumuzda, tüm beklenti ve senaryoları paylaşacağız.
- Haliyle, teşvik paketi iyimserliği, artan risk iştahı ile dün DXY (doların küresel değerini gösteren sepet kur) 90 seviyesinin de altına geçerek Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyeyi tet etti. Gözler 88 seviyesinde! (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.