Dolar'dan tarihi zirve

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indiriminin ardından yükselişini sürdüren dolar/TL, tarihi seviyelerini 8,97'nin üzerine tırmandı

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimiyle yükselişe geçen ve rekor seviyelerini güncelleyen dolar/TL, haftanın son işlem gününde tarihi seviyelerini 8,97'nin üzerine çıkardı. Kur bugünkü işlemlerde 8,9740'ı gördü.

Eylül ayına 8,3 seviyesinden başlayan dolar/TL, bugün 8,97'nin üzerini test ettikten sonra 8,95'in hemen altında değerleniyor. Euro/TL de 10,37'nin üzerini gördükten sonra 10,35 seviyelerinde dengelendi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün Nisan ayı ortasından bu yana zirvelerinin hemen altında 426/432 baz puandan kapandı.

ABD Dolar Endeksi yükselişte

Güvenli liman dolar başlıca para birimleri karşısında bir yılın zirvesinin altına zirvenin yakınında seyrederken piyasalarda risk iştahı toparlandı. Yatırımcılar bugün yayımlanacak ABD tarım dışı istihdam verilerinden Fed'in para politikası sıkılaştırma takvimine dair ipuçları bekliyorlar. Dolar endeksi, geçen hafta tırmandığı 2020 Eylül'den bu yana en yüksek seviye olan 94,504 yakınlarında dar aralıkta işlem gördü. Endeks son olarak 94,202 seviyesindeydi.

Küresel piyasalarda doların belirgin değer kazandığı ve küresel faiz artışlarının başladığı bir dönemde TCMB'nin iktisadi gerekçelerle açıklanmakta zorlanılan faiz indirimi TL'deki değer kaybının benzer para birimlerinden daha belirgin hissedilmesine neden oluyor.

Kavcıoğlu'nun mesajları fiyatlanıyor

Piyasalarda dün TCMB'nin yatırımcı toplantısını izlerken katılımcılar, Başkan Kavcıoğlu'nun Eylül toplantısı benzeri bir faiz indirimi mesajı doğrudan vermediğini ancak yine de indirimlerin devamını beklediklerini söylediler.

Katılımcılara göre Kavcıoğlu'nun enflasyon bakışı oldukça iyimser, son gelişmeleri geçici yükselişler olarak niteliyor ve enflayonda koronavirüs sonrası normalleşme adımları nedeniyle oluştuğunu belirttiği geçici yükselişin yerini düşüşe bırakacağını belirtiyor.

Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında yapılan faiz indirimine rağmen para politikasının yeterince sıkı olduğunu, çekirdek enflasyon göstergelerinin yakın dönem eğilimlerinde yavaşlama görüldüğü mesajı verdi. Kavcıoğlu, üç toplantı katılımcısının verdiği bilgiye göre çekirdek enflasyonun önemli olduğunu ancak sadece buna bakıp karar vermediklerini de belirtti.

Pictet Asset Management kıdemli ekonomisti Nikolay Markov, "Kavcıoğlu faizde her iki yönde de ileriye dönük sözlü yönlendirme konusunda isteksizdi. (Kavcıoğlu) faiz artışını neyin tetikleyeceğini ve ayrıca faiz indirimleri için daha fazla yer olup olmadığını söylemek konusunda isteksizdi. Ancak benim izlenimim kesinlikle genişlemeci tarafta oldukları ve bir sonraki hamlenin faiz indirimleri olacağı yönünde" dedi.

Bankacılar bu toplantıyı TCMB'nin Eylül ayında 100 baz puan ile başladığı faiz indiriminin tek seferlik mi olduğunu yoksa indirim döngüsünün ilk kararı mı olduğunu anlamak adına izlediler.

TCMB'nin geçen ayki faiz indirimi ile birlikte gelen dolardaki küresel değer kazancı TL'deki değer kaybındaki ana belirleyiciler konumunda. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve ekonomiye olası etkileri de yatırımcıların gündeminde yer almaya başladı.