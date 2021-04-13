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Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri yapılıyor

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Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri yapılıyor
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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2020 yılı Doğrudan Gelir Desteği hesap kapatma ödemeleri ile Küçükbaş Hayvanbaşı Doğrudan Gelir Destek ödemelerinin yapılacağını açıkladı.
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Oğuz, 2020 yılı Doğrudan Gelir Desteği hesap kapatma ödemelerinin bugün yapılacağını ve üreticilere toplam 27 Milyon 740 Bin TL ödeneceğini duyurdu. 
Oğuz ayrıca, 21,50 milyon TL’lik ‘Küçükbaş Hayvanbaşı Doğrudan Gelir Destek Ödemelerinin ise hafta sonuna kadar kapatılacağını açıkladı.
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