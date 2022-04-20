Dijital Dönüşüme Limasol Sigorta’dan güçlü yatırım

Limasol Sigorta olarak sigortacılıkta hep daha ileriyi hedefleyerek, dünyadaki yenilikleri ülkeye adapte etmeye çalıştıklarını anlatan Asker, bugün hizmete koydukları Mobil Uygulama ile tüm sigortacılık işlemlerinin cep telefonundan takip ve uygulamasının yapılabileceğini bunun yanında KKTC de bir ilk olan ACİL YARDIM butonunun hayata geçirildiğini kaydetti

Limasol Sigorta sigortacılıkta bir ilke daha imza atarak acil yardım butonu-kaza hasar bildirimi-poliçe bilgileri dahil pek çok işlemi on-line olarak tek tuşla 7/24 yapabilen mobil uygulamalarını basınla paylaştı.

Merit Lefkoşa Otel’de bugün yapılan basın toplantısında Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Genel Müdür Birtan Asker ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Seyitler Limasol Sigorta’nın gerçekleştirdiği mobil teknoloji uygulamaları ve Kurumsal Yönetim Portalı’nı basınla paylaştı.

Medya kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte geniş bir gazeteci yazar kitlesinin yer aldığı toplantıda ilk sözü alan Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker, ülke sigortacılığında birçok ilklere imza atan güçlü, güvenilir yapısıyla 24 hizmet yılını geride bırakan Limasol Sigorta’nın ülkede halka açık statüye sahip en büyük sigorta şirketlerinden bir tanesi olduğunun altını çizdi.

Limasol Sigorta olarak sigortacılıkta hep daha ileriyi hedefleyerek, dünyadaki yenilikleri ülkeye adapte etmeye çalıştıklarını anlatan Asker, bugün hizmete koydukları Mobil Uygulama ile tüm sigortacılık işlemlerinin cep telefonundan takip ve uygulamasının yapılabileceğini bunun yanında KKTC de bir ilk olan ACİL YARDIM butonunun hayata geçirildiğini kaydetti. ACİL YARDIM butonu ile oluşabilecek en sıkıntılı anlarda sigortalı müşterilerine erişim olanağı yarattıklarını belirten Birtan Asker, bugün hizmete giren Kurumsal Yönetim Portalı ile hissedarlar yanında müşterilerin ve kamuoyunun gerekli kurumsal bilgilere erişebileceğini vurguladı.

Sigortalılarına gerek mevzuat alt yapısı, gerekse uygulamadaki tüzükler ve kurumsal yönetimle ilgili tüm bilgilere on-line erişim olanağı, hissedarlarına tüm verilerin yer aldığı hisse programını takip imkanı yarattıkları bilgisini paylaşan Birtan Asker, şirketin ürettiği kardan pay sahiplerini yararlandırmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Limasol Sigorta’nın bugün hizmete koyduğu Mobil Uygulamaların tanıtım toplantısında söz alan Limasol Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Seyitler, uygulamalarla ilgili detaylı bilgileri paylaştı. Her koşulda müşteri memnuniyetinden asla taviz vermeden ilerlemeyi sürdüreceklerine vurgu yapan Seyitler, KKTC de bir ilk olan ACİL YARDIM BUTONU’nun gerçek zamanlı çalışacak login olarak girilen bir uygulama olduğunu, acil yardıma ihtiyacı olan sigortalılarına butona bastıklarında lokasyon ve iletişim bilgilerinden kısa sürede ulaşma olanağı bulacaklarını belirtti.

KEMALER

Seyitler tarafından uygulamaların teknik detaylarının anlatılmasının ardından söz alan Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, sigortanın güçlü ve güvenilir yapısı ve ileri teknolojiye yapmakta olduğu alt yapı yatırımları ile 24 yılda birçok başarıya imza attığını anımsattı. Özellikle araç sigortalarında kaza yapan sigortalıya işlerini idame ettirebilme olanağı tanıyan kiralık araç sağlama uygulamasını ilk başlatan Sigorta olmanın gururunu taşıdıklarını ifade eden Kemaler, “ uzun yıllardır kullandığınız aracınız kaza sonucu sizi yolda bıraktı, sigortanız size aracınıza kavuşana kadar kendi arabanızın benzerini hem de deposu dolu olarak sağlıyorsa bu Limasol Sigorta’nın müşterisine vermekte olduğu özel önemin en çağdaş yansımasıdır ve bizler bunu çok uzun yıllar önce uygulamaya başladık” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılarak böylesi gurur verici başarıları kendileri ile paylaşma nezaketi gösteren basın mensuplarına teşekkür eden Hüseyin Kemaler Limasol Sigorta olarak dünyadaki en ileri teknolojileri insanımıza sağlama odaklı anlayışlarla bütünleştirerek büyümeye, gelişmeye, sektöre ve ülkeye daha faydalı olmaya devam edeceklerini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

