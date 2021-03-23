banner583
Vücudunuzun Şekeri Tolere Edemediğini Gösteren 7 İşaret
Vücudunuzun Şekeri Tolere Edemediğini Gösteren 7 İşaret
22 0
Karaca: WRC sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim
Karaca: WRC sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim
17 0
 
Taekwondocular kırdı geçti
Taekwondocular kırdı geçti
14 0
Geçitkale Belediyesi lavanta ekiminde ilk adımı attı
Geçitkale Belediyesi lavanta ekiminde ilk adımı attı
81 0
Dolmabahçe'de kazanan yok
Dolmabahçe'de kazanan yok
17 0
Vatandaşa PCR testi işkencesi
Vatandaşa PCR testi işkencesi
60 0
Sapsızoğlu disiplinin önemine dikkat çekti
Sapsızoğlu disiplinin önemine dikkat çekti
19 0
banner529
banner570

Destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

banner476

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ödemeler hak sahibi çalışanların hesaplarına veya hak sahibi çalışanın adına bankaya yatırılmaya başlandı

banner624
Destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
banner630

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KKTC Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları ile faaliyetlerine ara verilen işyerlerinde çalışan işçilerin istihdamının devamına katkı sağlamak amacıyla daha önce açıklanan ücret destek ödemelerinin yapılmasına bugün başlandığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ödemeler hak sahibi çalışanların hesaplarına veya hak sahibi çalışanın adına bankaya yatırılmaya başlandı.

Açıklamada, İstihdam Politikaları Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ücret desteği verilecek sektörler ve bu sektörlere verilecek ücret destek miktarları ile ilgili çalışmalar tamamlanarak Bakanlar Kurulu’na öneri olarak sunuldu.

Bakanlar Kurulu da bu önerileri onaylayarak bu doğrultuda hazırlanan Tüzük değişikliğini dünkü Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koydu.

Açıklamada, konu ile ilgili uygulamaya konan Tüzük’te de düzenlendiği gibi teşvik kapsamındaki işyerlerinde çalışanlara işyerinin kapanma süreleri de dikkate alınarak 1000 TL ve 1500 TL ücret desteği ödenmeye başlandı.

Bu amaçla dün Maliye Bakanlığı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi bünyesinde bulunan İstihdam Destek Merkezi’ne 60,000,000 TL kaynak aktarıldı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.