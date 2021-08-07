Depolar kuzeyde yarı fiyatına doluyor

Dövizin, uzun süredir TL karşısında büyük oranda artmasından dolayı, Euro kullanan Kıbrıslı Rumlar, kuzeye geçerek, neredeyse güneye göre araç depolarını yarı fiyatına dolduruyor

Murat ASLAN

Dövizin, TL karşısındaki önlenemez yükselişi, Kuzey Kıbrıs’taki akaryakıt fiyatlarının, Güney Kıbrıs’a göre çok daha ucuz hale gelmesine neden oldu. KKTC’yi bu açıdan cazip bulan çok sayıda Kıbrıslı Rum, araçlarına akaryakıtı kuzeyden alıyor.

95 oktan kurşunsuz benzinin litresi Güney’de 1.294 Euro’ya (12,94 TL) satılırken Kuzey’de ise 7.45 TL’ye satılıyor.

Euro Dizel’in litresi Güney’de 1.302 Euro’ya (13,02 TL) satılırken Kuzey’de ise 6.91 TL’ye satılıyor.

Kuzey Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Rumlar, Euro’nun yükselmesi nedeniyle KKTC’de araç depolarını daha ucuza doldurmanın sevincini yaşıyor. Ancak TL kullanan Kıbrıslı Türkler, akaryakıtın defalarca zamlanmasından dolayı benzin istasyonlarının yakınına dahi yanaşamaz oldu.

Sınır kapılarının yeniden karşılıklı geçişlere açılması sonrasında, KKTC’de daha ucuza satılan akaryakıtın birçok Kıbrıslı Rum açısından cezbedici olduğunu savunan Güney Kıbrıs’taki akaryakıt istasyonu sahipleri, benzin almak için Kuzey Kıbrıs’a geçen Rumların sayısının sürekli artmakta olduğunu kaydederek, Rum Hükümeti’nin yetkili birimleri nezdinde girişim başlattı.

Pandemi döneminde 1,5 yıl boyunca zam gelmeyen akaryakıta, sınır kapılarının açılmasıyla birlikte 2 ayda 4 kez zam gelmesi KKTC halkını isyan ettirirken, Kıbrıslı Rumlar hem KKTC’de fiyatların Güney’e kıyasla ucuz olması hem de kur farkından dolayı KKTC’den Güney Kıbrıs’ın yarı fiyatına benzin aldıkları için oldukça mutlu.

TL’nin döviz karşısında her gün biraz daha değerini kaybetmesiyle birlikte, Kıbrıslı Rumların akaryakıt almak için tercihi Kuzey Kıbrıs oluyor. Kıbrıslı Rumlar boş depoyla Kuzey’e geçip ucuz fiyata depolarını dolduruyor ve özellikle sınır kapılarına yakın bölgedeki akaryakıt istasyonlarının önünde araç kuyrukları oluşuyor.



Kıbrıs’ın iki yanında akaryakıt fiyatları



GÜNEY KUZEY

Kurşunsuz 95 1.294 EUR (12,94 TL) 7.45 TL

Euro Dizel 1.302 EUR (13,02 TL) 6.91 TL

Gaz Yağı 0.831 EUR (8,31 TL) 6.67 TL

