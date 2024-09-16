Deniz: “Maaş ve ücret artışları pahalılığı artıran nedenlerden biri”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, maaş ve ücret artışlarının, Kuzey Kıbrıs’ta pahalılıkla mücadeleye ve alım gücünün korunmasına tek çare olarak görülmesinin yanlış olduğunu belirterek, hayat pahalılığı ödeneğinin dört ayda bir verilmesi kararından dönme çağrısı yaptı.

KTTO’da asgari ücret ve çalışanların alım gücünün korunması başlıklı basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda yaptığı konuşmada, “Maaş ve ücret artışlarının pahalılığı artıran nedenlerden biri olduğu göz ardı edilmektedir” diyen Deniz şunları kaydetti:

“KKTC Meclisi, iktidarı ve muhalefetiyle, oy birliği ile geçirdiği bir yasa ile 2024 yılında hayat pahalılığı ödeneğinin dört ayda bir verilmesini yasa hükmü haline getirmiştir. Bu kararın yanlışlığı her geçen günle birlikte biraz daha iyi anlaşılmaktadır. Kamu görevlilerinin maaşlarında bu artış, diğer maaş ve ücretlerdeki artışları da tetiklemekte ama az önce vurguladığımız gibi bu artış piyasaya büyük bir pahalılık olarak yansımaktadır”

Deniz, bu artış için kullanılan kaynakların, piyasadaki fiyat artışlarını kontrol altına almak için kullanılması durumundan bundan hem maaş ve ücretle geçinenler kazançlı çıkacağını, hem de piyasanın rekabet gücünün artırılmış olacağını dile getirdi. Deniz, artan rekabet gücü kaynak girişini artıracağından gerçek refah artışları için de kaynak oluşturulabileceğini belirtti.

“Bu yanlıştan dönmek de bir erdemdir” diyen Deniz, Meclisi ivedi olarak toplanarak vahim hata olarak tanımladığı bu karardan dönmeye çağırdı.

