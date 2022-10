Dana etine bir zam daha

10 gün kilosu 180 TL olan dana eti, bu hafta 230 TL’ye alıcı bulurken, yeni haftaya ise yine zamla karşılaması bekleniyor





Alım gücünün gittikçe düşerken, zamlar ise sürüyor

10 gün önce kilosu 180 TL olan dana eti, bu hafta 230 TL’ye alıcı bulurken, yeni haftaya ise yine zamla karşılaması bekleniyor. Dana kıymanın kilosu ise 200 TL.

Bazı kasaplar, “Arz az, talep çok. Büyükbaş ithali serbest olmalı.” vurgusunu yapıyor.

Kasaplar, büyükbaş hayvanların azlığı nedeniyle fiyatların arttığını söylüyor.

Öte yandan kırmızı etteki fiyat artışı gündemdeki yerini korurken, market kasaplarındaki ‘kampanyalı’ et fiyatları dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.

Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde yeni açılan ve fiyatlarını sosyal medyadan da paylaşan Belça Süpermarket’te kuzu şiş kilosu 199 TL’ye tüketiciye ulaşırken, diğer market kasaplarında bu rakam 255 TL’ye ulaştı.

Belça Süpermarket’te et fiyatında yapılan kampanyanın tüketiciden büyük talep gördüğü de ifade edilirken, kampanyanın sınırlı sürede yapıldığı da kaydedildi.

6 PARÇA PİRZOLA 248 TL!

Bir başka tüketici ise yine sosyal medyadan yaptığı paylaşımda et fiyatlarına atıfta bulundu. 6 parça pirzolalık kesilmiş et için 248 TL ödediğini belirten vatandaş, “Diyeceklerim bu kadar” cümlesiyle kısa bir yorumda bulunsa da, paylaşımın altına onlarca kişinin konuyla ilgili fikir belirttiği ve pahalılıktan yakındığı dikkat çekti.