banner583
Engeller yine Akova'da aşılacak
Engeller yine Akova'da aşılacak
22 0
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
30 0
 
“Biraz daha duyarlı olalım”
“Biraz daha duyarlı olalım”
32 0
46 0
Doğan son anda güldü
Doğan son anda güldü
32 0
Tünel rekorla kapandı
Tünel rekorla kapandı
21 0
İskele Cenker’le lider
İskele Cenker’le lider
85 0
banner661

Dağlı: Sigortalara % 30 zam kabul edilemez

banner476

banner714
Dağlı: Sigortalara % 30 zam kabul edilemez

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği'nin araç sigorta ücretlerine yüzde 30 zam talebiyle Maliye Bakanlığı'na başvurdu.  Bu konuda açıklama yapan Dağlı Sigorta Direktörü Ersan Dağlı, zam talebinin kabul edilemez olduğunu ve halkın sigorta sektörüne karşı öfkesine neden olacağını vurguladı.

Dağlı Sigorta Direktörü Ersan Dağlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün öğle saatlerinde kamuoyu yeni bir zam haberi ile adeta sarsıldı.Sigorta Şirketleri Birliği İstatistiki veriden yoksun olarak,hiçbir dayanağı olmaksızın “sadece kur yükselişi” gerekçe gösterilerek araç sigorta primlerinde % 30 ZAM talebi ile Maliye Bakanlığına başvuruda bulunmuştur.

Bunun kabulü kesinlikle mümkün değildir.Araç Sigortalarında 3.Şahıs Karşı Hasar Limitleri Türk Lirası olduğu (Maddi ve Bedeni) ayrıca birçok işletme ve konutun sigorta bedellerinin yine Türk Lirası cinsinden sigortalandığı bir dönemde bu zam talebi halkımızın sigorta sektörümüze yönelik bir “öfke patlamasına” yol açacaktır.Çözüm önerimiz;Maliyetlerin gözden geçirilmek suretiyle acentelere verilen haksız ve yüksek orandaki komisyonların standartlara çekilmesi , primlerin sigortalı ve acentelerden zamanında tahsil edilmesi büyük oranda sigorta şirketlerinin karşı karşıya kalacağı problemleri ortadan kaldıracaktır.Bu maliyetleri halkımıza ödetmek DAĞLI SİGORTA’nın kabul edebileceği bir karar olmayacaktır.

Kamuoyuna saygılarımla duyururum."

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.