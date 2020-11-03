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Cypruvex'e ürün satanlara destek primi ödeniyor

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Cypruvex'e ürün satanlara destek primi ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2019-2020 sezonunda, Valensiya cinsi narenciye ürününü Cypfruvex’in sıkma tesislerinde değerlendirilmek üzere Cypfruvex’e satan üreticilere, 100 TL/Ton destek primi ödenmesine karar verildiğini duyurdu. 

Tarım ve Doğalk Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ilgili kararın 31 Mart tarihinde alındığına işaret edilerek, Cypfruvex tarafından hazırlanan üretici listelerinin kontrolünün, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapıldığı ve Cypfruvex Ltd.’e yatırıldığı kaydedildi. 

Açıklamada, Cypfruvex Ltd.’nin 139 üreticiye, toplam 4.231,32 ton karşılığında 423 bin 132 TL ödeme yapacağı duyuruldu.

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