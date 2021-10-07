Cyprus Printing Global dünya firmaları ile aynı kalitede üretim ve hizmet veriyor

Cyprus Printing Global Ambalaj Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek oluklu karton kutu üretim hattına sahip olurken, dünya firmaları ile aynı kalitede üretim ve hizmet veriyor

Cyprus Printing Global Ambalaj, 2020 yılında ambalaj alanında yaptığı yeni atılımlarla, Kuzey Kıbrıs’ın ilk oluklu karton üretim hattı yatırımını gerçekleştirdi. Ülkemizde yüksek teknolojiye sahip modern makine parkuruyla, büyük üretim sahası ve geniş hizmet ağıyla hizmet veren Cyprus Printing Global Ambalaj, ülke ekonomisine katkı koymak ve yerli üretimde, bu sektörde üretim yapan dünya firmaları ile aynı kalitede üretim ve hizmeti vermek hedefi ile yoluna devam ediyor.

4000 m2 lik fabrikasında hizmet veriyor

2020 yılında gerçekleşen atılımla 4000 metrekarelik bir alanda kurulan Cyprus Printing Global Ambalaj Fabrikası, Kuzey Kıbrıs'ın ilk 4 renkli oluklu karton fabrikası olarak saatte 3.500 kutu üretimi yapıyor ve yıllık olarak da 7.000.000 kutu üretim kapasitesine sahip. Yerli üretim ambalaj malzemelerinde kaliteli ve uygun fiyatlarI ile reel sektörde önemli bir yer ediniyor.

Cyprus Printing Global Ambalaj Fabrika Müdürü Serhat Altemur, 2019 yılında Cyprus Printing Global bünyesinde başlanan karton ambalaj ve kutu üretiminden bugüne, ilk ve tek oluklu karton hattına sahip bir marka olarak nasıl gelindiğini ve yeni hedefleri anlattı.

Altemur; “ Cyprus Printing Ambalaj, Cyprus Printing Global bünyesinde oluklu karton ambalaj ve kutu üretimi yapmak üzere 2019 yılında üretimine küçük ölçekle başladı. 2020 yılında yaptığımız piyasa araştırmaları üzerine Kuzey Kıbrıs’ın ilk oluklu karton kutu üretim hattı yatırımını gerçekleştirdik ve Cyprus Printing Global Ambalaj markası olarak 4000 metrekarelik fabrikamızda hizmet vermeye başladık.

Üretim hatlarımıza alınacak ilave makine ve teknolojik donanımlar ile yanlızca Kuzey Kıbrıs pazarını değil dış ülke pazarlarını da hedefliyoruz. 2022 içinde üretim kapasitemizi yükseltmek ve %100 yerli olarak üretim için gereken yatırımları devreye alacağız.

Ülke ekonomisine ve yerli üreticilere düşük maliyet odaklı, kaliteli ve hızlı çözümler sunmak ve bunu yaparken bu sektörde edindiğimiz deneyimleri de katarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak misyonu ile yolumuza devam ediyoruz.

Geleceğe yönelik vizyonumuzla, ambalaj konusunda yapacağımız ilave yatırımlar ile Kuzey Kıbrıs’ta üretimi yapılmayan bir çok ambalaj ürünüyle yerli üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi. LHA