Cyprocable yeni yatırımlarla sektörde büyümeyi sürdürüyor

Cyprocable inovasyon ve kaliteye yaptığı yatırımlarla farklı sektörlere özel projeler gerçekleştiriyor

Cyprocable, tesisat kablosu, bükülgen kablo, flat-twin ve Kuzey Kıbrıs’ta ilk ve tek 0.6/1 kV zırhlı-zırhsız alçak gerilim enerji kablosu imalatı yaparak sektördeki önemli yerini pekiştirdi.

Şirket, gelişen teknolojiye göre attığı adımları, yatırımları ve deneyimli çalışanları ile ürün, hizmet, güven ve kalite çemberindeki ilerici vizyonuyla enerji kablosu pazarında vazgeçilmeyen ticari bir paydaş olma yolunda ilerliyor.

Cyprocable modern üretim teknolojisi ile yüksek verimli iletkenleri elektrik enerjisi ile buluşturuyor

Cyprocable, anma gerilimi 0.6 /1kV, bakır iletkenli, PVC İzoleli, PVC kılıflı tek damarlı YVV 1x630mm² kesitindeki alçak gerilim güç kablolarını Günsel Enerji Sistemlerinin projelerinin alt yapılarında kullanılması için üretti. Şebeke, aydınlatma ve güç dağıtım kablosu olarak kullanılan YVV tipi enerji kabloları fazla mekanik zorlamaların olmadığı dahili, harici alanlarda, toprak altında ve kablo kanalında kullanılmakta.

Cyprocable Genel Müdürü Hasan Özbek YVV tipi enerji kabloları ve proje hakkında şunları dile getirdi;

“Birçok projede yer aldığımız gibi bu projede de yüksek standartlarda, güvenilir ve yüksek kaliteli kabloları TS IEC 60502-1 standardına göre üreterek projelerdeki kablo ihtiyacını kısa bir sürede karşıladık. Bu standartlardaki kabloları çok hızlı bir şekilde üreterek ülkemizdeki alt yapı projelerinde kullanıma sunmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Solar Kablo ve Otomotiv Kablosu ile ürün gamı genişliyor

Sürdürülebilir büyüme stratejisiyle ilerleyerek modern üretim tesislerinde kaliteli, güvenilir ürünlerine yenilerini ekleyen Cyprocable, solar kablo ve otomotiv kablosunu da ürünleri arasına ekledi. Özbek yeni eklenen ürünler hakkında; “Giderek artan güç ihtiyacı karşısında dünya büyük bir hızla, rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklı yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjiye yönelmektedir. Bu alandaki yenilenebilir enerji projeleri yatırımlarında kullanacak solar kablo talebini karşılamak için, 2021 yılında başlattığımız Ar-Ge çalışmalarımız içerisinde yer alan H1Z2Z2-K Solar kablosunun üretimini deneyimli çalışanlarımız ile başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.” dedi.

H1Z2Z2-K Solar kablosu, sanayi ve tarım alanları gibi açık ve/veya kapalı alanlarda bulunan, fotovoltaik güç kaynağı sistemleri, güneş paneli dizileri ve inverterler gibi sistemlerin çesitli unsurlarını bağlamak için tasarlanıyor. Kablo kanallarında, kablo tavalarında, sıva altı ve sıva üstü kurulumuna uygun bir kablo.

H1Z2Z2-K Solar Kablo yapısı ise tek damarlı, bükülgen kalaylı bakır iletken; halojensiz çapraz bağlı izole malzemesi ve halojensiz alev geciktirici çapraz bağlı kılıf malzemesi ile donatılmakta. Cyprocable, 2021 yılında başlatılan diğer Ar-Ge çalışmalarında bulunan FLRY-B otomotiv kablosunun da üretimini başarıyla gerçekleştirdi. FLRY-B tipi kablolar taşıtların çeşitli elektrik sistemlerinde, otomobil iç yaşam kabinlerinde kullanılmakta. FLRY-B otomotiv kabloları ISO 6722 standartlarına göre üretiliyor, çalışma sıcaklığı -40°C / +105°C ve çeşitli yakıt tiplerine dayanıklı ve esnek.

Ar-Ge çalışmaları hızla devam ediyor.

Kısa süre içerisinde LSZH kılıflı, alevi iletmeyen, duman yoğunluğu düşük ve halojenden arındırılmış zırhlı-zırhsız alçak gerilim enerji kablolarının Ar-Ge çalışmalarının da tamamlanacağını bildiren Özbek, Kıbrıs’ ta Kablo Yangın Test laboratuvarını oluşturarak kablo sektöründe lider konumda olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Kalite yönetim sistemi standartları entegre ediliyor

Ayrıca, toplam verimi arttırmak için standartları entegre ettiklerini dile getiren Cyprocable Genel Müdürü Hasan Özbek; “Kalite ve güvenilirliği her şeyin önünde tutan Şirketimiz, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarının gerekliliklerini yerine getirmeyi ve hedeflerimizin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederek hizmet sunmayı amaçlıyor.” dedi.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğru tanımlanarak uzun dönemli ilişkilerin kurulması ve bağlılık duygularının artması sağlanmakta. Ayrıca, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi ile de enerji performansını daha sürekli hale getirme, verimliliği yükseltme, maliyetleri azaltma ve çevreye zararlı faaliyetlerin önüne geçme amaçlanıyor. Ürün belgelendirme sürecini de başlattıklarını söyleyen Özbek; “Standartlara göre üretmiş olduğumuz kabloların ürün belgelendirme sürecini başlattık ve kısa sürede her bir standardın ürün belgesini de alıp yüksek standartlarda, güvenilir ve kaliteli ürünlerimizi müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz.” dedi. LHA

