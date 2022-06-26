Cyprocable, başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor

Cyprocable kurulduğu günden bugüne tesisat kabloları ile başlayan üretim yolculuğunda, çok damarlı bükülgen kablolar, antigron kablolar, koruyucu iletkenli flat-twin yassı kablolar, 0.6/1 kV alçak gerilim zırhlı ve zırhsız enerji kablolarına ek olarak, solar ve otomotiv kablo üretimleri ile ürün çeşitliliğini arttırma yolunda faaliyetlerini sürdürmekte.Ar-Ge çalışmaları ile istikrarlı bir büyüme performansı sergileyen Cyprocable, şimdilerde GES’lerde (Güneş Enerji Santralleri) kullanılanüretimiyle yeşil enerji pazarının da yıldızı olmaya odaklandı.Solar kablo üretimini detaylı Ar-Ge çalışması ve önemli yatırımlar sonucu gerçekleştirdiklerini, sürdürülebilir büyüme stratejisiyle ilerleyerek modern üretim tesislerinde, kaliteli ve güvenilir ürünlerine yenilerini eklediklerini söyleyen Cyprocable Genel Müdürü Hasan Özbek, “Standartlara uygun, kolay kurulum, güvenilirlik ve uzun ömürlülük özelliklerine sahip kaliteli solar kablomuzu sektörümüzün tüm paydaşlarına sunuyoruz.” dedi.Özbek,“ Giderek artan güç ihtiyacı karşısında dünya büyük bir hızla, rüzgâr ve güneş enerjisi kaynaklı yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjiye yönelmektedir.2021 yılında başlattığımız Ar-Ge çalışmalarımız içerisinde yer alan H1Z2Z2-K Solar kablosunun üretimini deneyimli çalışanlarımız ile başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.” dedi ve kablo ile ilgili teknik bilgiler paylaştı.“H1Z2Z2-K Solar kablosu, sanayi ve tarım alanları gibi açık ve/veya kapalı alanlarda bulunan, fotovoltaik güç kaynağı sistemleri, güneş paneli dizileri ve inverterler gibi sistemlerin çeşitli unsurlarını bağlamak için tasarlanıyor. Kablo kanallarında, kablo tavalarında kullanılabilen ve sıva altı ve sıva üstü kurulumuna uygun bir kablo.Çok ince telli kalaylı bakır üzerine alev geciktirici ve halojenden arındırılmış çapraz bağlı özelliği olan izole ve kılıf malzemesi ile kaplanarak üretilen ve çalışma sıcaklığı -40 °C ile + 90 °C arasında olan bu solar kablonun nominal gerilimi ise 1,5/1,5 kV dc. , 1,0/1,0 kV ac.”Başarılı AR-GE çalışmalarının bir başka sonucu olarak FLRY-B otomotiv kablosunun da üretimini başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Özbek, TSE tarafından tüm testlerin yapılarak olumlu sonuç alındığını ve onaylandığını söyledi.FLRY-B tipi kablolar taşıtların çeşitli elektrik sistemlerinde, otomobil iç yaşam kabinlerinde kullanılmakta. ISO 6722 standartlarına göre üretilen ve çalışma sıcaklığı -40°C / +105°C olan bu kablolar akaryakıtlara dayanıklı olmanın dışında esnek bir yapıya sahip.Cyprocable, müşteri memnuniyetini temel alarak müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılama, kaliteli, güvenilir ürünleri zamanında sunma, verimliliği sürekli artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunma, yenilikçi, yönlendirici ve tercih edilen bir firma olmamisyonunu sürdürüyor.