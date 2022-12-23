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Cypfruvex, Greyfrut ve Mandora ürün alımı yapacak

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Cypfruvex, Greyfrut ve Mandora ürün alımı yapacak
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Cypfruvex, Greyfrut ve Mandora ürün alımı yapacağını duyurdu.
Cypfruvex’ten yapılan açıklamada, Greyfrut, 2022-2023 narenciye sezonunda ürününü Cypfruvex sıkma tesislerinde değerlendirmek isteyen Kırmızı Greyfrut ve Beyaz Greyfrut ürün üreticilerinin Cypfruvexe müracaat ve kayıtlarıyla bahçelerinde dalında ürün kalitesine göre alım yapılacağı belirtildi.
Mandora, 2022-2023 narenciye sezonunda 1. Sınıf paketleme kalitesinde Mandora (King) Mandalini Cypfruvex’e satmak isteyen üreticilerin de müracaat ve kayıtlarıyla bahçede dalında kalitesine ve serbest piyasa şartlarına göre Mandora (King) mandalin ürün alınacağı da kaydedildi.
 
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