Credıtwest’ten tarıma tam destek

Creditwest Bank, Patates Üreticileri Birliği, TÜK ve Cyprochıps arasındaki protokol 4. yılında yeniden imzalandı

Kuzey Kıbrıs’ın güçlü bankalarından Creditwest Bank, bu yıl da ülkede tarım sektörünün ve tüm paydaşlarının sürdürülebilir kalkınması için çalışmaya devam ediyor.

BAŞARILI FİNANSAL İŞBİRLİĞİNE 4. YILINDA DA DEVAM EDİLİYOR

Patates Üreticileri Birliği ve Creditwest Bank’ın 4 yıldır sanayi patatesi üretimi ve işlenmesi için gerçekleştirdiği finansal işbirliğinin sonucu üreticinin başarılı olması ile bu yıl aynı sözleşmeye tekrardan imza konuldu. Creditwest Bank K. Kaymaklı Şube Müdürü Necati Kocatürk ve Genel Müdürlük Tarım Bankacılığı yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda, ilgili işbirliği sözleşmesine Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Cyprochips Ltd. Direktörleri Günel Yücener imza koydu.

Creditwest Bank, Patates Üreticileri Birliği, TÜK ve CyproChips LTD., projenin tarafları olarak Kuzey Kıbrıs’ın ihtiyacı olan sanayi patates üretimini karşılamaya çalışıyor. Ayrıca sanayici firmanın da projede olması sebebi ile üretilen rekoltenin belli zaman diliminde işlenerek ülke ekonomisinde katma değer yaratması sağlanıyor.

Bu işbirliği sayesinde sanayilik patates üreten üreticiler, rekoltelerini Toprak Ürünleri Kurumu’na teslim ederken, rekolteden doğan alacakların Creditwest Bank kanalıyla temin ediyor. Böylelikle, patates üreticileri bir sonraki hasat dönemine erkenden hazırlanarak işlerini büyütebilme imkanı buluyor.

HALKSEVEN: DOĞRU YAPILAN İŞBİRLİKLERİ ÜRETİCİ, TÜKETİCİ VE EKONOMİYE YARAR SAĞLIYOR.

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven yaptığı açıklamada Creditwest Bank ile 4 yıldır gerçeketirdikleri işbirliği modelinde finansman garantisi sağlanmasıyla daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir düzen yakaladıklarını ve ilerleyen dönemde sanayi patatesi yanı sıra sofralık patates ile benzer bir işbirliğini gerçekleştirmeyi arzuladıklarını açıkladı. Halkseven, Creditwest Bank ile yaptıkları bu işbirliğinin ülke üreticisine, tüketicisine ve ekonomiye çok olumlu faydalarının olduğunu dile getirerek Creditwest Bank’ın sağladığı finansman garantisi için üreticiler adına teşekkür ettiğini belirtti.

ZAHEER: TARIM SEKTÖRÜ DOĞRU POLİTİKALAR İLE GSMH’DAKİ YERİNİ ARTIRILABİLİR

Zaheer, tarım sektörü son yıllarda, özellikle pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan krizle temelde önemli bir sektör olduğunu gösterdiğini anlattı. Tarım konusunda kendini idame ettiren ülkelerin krizlerden çok daha kolay bir şekilde çıktığını söyleyen Zaheer, KKTC’ye baktığımızda Gayri Safi Milli Hasıla’nın olması gereken yerde olmadığını, doğru politikalar, doğru finans yöntemleri ile bu yüzdeliğin %8’lerden %14-%15’lere kolaylıkla çıkarılabileceğini söyledi.

Son 6 yıldır tarım sektörüne yönelik faaliyetlerini arttırarak devam ettiklerini söyleyen Zaheer, en büyük desteği yine üreticilerden gördüklerini söyledi. Üreticiler ile yaptığımız temaslar doğrultusunda onların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürün ve hizmetler geliştirdiklerini söyleyen Zaheer, Patates üreticileri ile 4. yılda tekrardan bu işbirliğine imza atmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Mazher Zaheer, Creditwest Bank’ın patates üreticileri için tohumdan hasat dönemine kadar tüm finansal ihtiyaçlarını karşılamak için 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunduğunu ve bundan sonra sofralık patates üreticileri için verimlilik ve satış garantili bir model üzerine çalıştıklarını da ekledi.

YÜCENER: FİNANSAL MODEL TÜM PAYDAŞLARA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SAĞLADI

Creditwest Bank, Patates Üreticileri Birliği ve TÜK ile 4 yıldır yaptıkları işbirliğinin başarılı bir model olduğunu ve diğer tüm üretim alanlarına yayılması gerektiğini belirten Cyprochips Ltd. Direktörleri Günel Yücener, işbirliğine devam etmekten memnun olduklarını söyledi.

ADAHAN: TÜK ÜRETİMDE DENGELERİ KORUMAYA DEVAM EDECEK 21.dk

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, yaptığı konuşmada TÜK’ün asli görevinin üretimde dengeleri korurken hem üreticiyi hem tüketiciyi düşünmek olduğunu belirterek, sanayilik patates üretiminde Creditwest Bank’ın sanayiciye sağladığı finans kaynağı ile dengelerin sağlandığını söyledi. Adahan, tüm paydaşların işbirliğinde gösterdiği özverili çalışmalar için tekrardan teşekkür etti.