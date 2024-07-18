Credıtwest Bank, yazılımcılara eğitim sağladı

Credıtwest Bank, 30. yılında kendi bünyesindeki yazılımcılara ve dışardan gelen yazılımcılara eğitim sağladı

Creditwest Bank, 30. yıl dönümünü kutlarken yazılım sektörüne değerli bir katkı sağlamıştır. Angular 15 ve .NET MAUI gibi güncel ve güçlü yazılım geliştirme araçlarına odaklanan ileri düzey bir eğitim programı düzenlemiştir. Bu eğitim, hem banka bünyesindeki yazılımcılara hem de sektördeki diğer yazılımcılara açık olup, Bankalar Birliği'nde beş gün boyunca yoğun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.Mobil ve Masaüstü Uygulama Geliştirme sağlayan .NET MAUI eğitimi sayesinde katılımcılar, farklı platformlar için uygulama geliştirme becerilerini tek bir çatı altında toplama ve böylece hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlama fırsatı elde etmişlerdir.Modern Web Uygulamaları sayesinde Angular 15 eğitimi, katılımcıların dinamik ve kullanıcı dostu web uygulamaları geliştirme yeteneklerini artırmalarına yardımcı olmuştur.Bu ileri düzey eğitim, yazılımcıların kariyerlerinde önemli bir adım atmalarını sağlayacak bilgi ve deneyim sunmuştur. Özellikle Creditwest Bank'ın Software Genius stajyerleri, gelecekteki kariyerleri için sağlam bir temel oluşturma imkanı bulmuşlardır.Creditwest Bank, bu eğitim programıyla yazılım alanındaki gelişimine verdiği önemi ve sektördeki yeteneklere katkı sağlama misyonunu bir kez daha vurgulamıştır. Banka, sadece kendi çalışanlarının değil, aynı zamanda tüm yazılım ekosisteminin gelişimine destek olmayı hedeflemektedir.Bu eğitim, Creditwest Bank'ın 30. yıl kutlamalarının önemli bir parçası olmuştur. Banka, geleceğe yatırım yaparak hem kendi başarısını sürdürmeyi hem de sektördeki diğer oyunculara ilham vermeyi amaçlamaktadır. Bu girişim, hem bankanın hem de katılımcıların gelişimine katkıda bulunarak sektörde olumlu bir etki yaratmıştır.