Credıtwest Bank ve Mustafa Hacı Ali Ltd. arasında büyük işbirliği

Creditwest Bank ile Kuzey Kıbrıs’ın en büyük yem ve tavuk üretici firmalarından Mustafa Hacı Ali Ltd. protokol imzalandı. İmzalanan protokol uyarınca tüm Emek Kart sahipleri, Mustafa Hacı Ali LTD’nin alt bayisi olarak faaliyet gösteren işletmeler ve üreticiler, Hacı Ali LTD firmasından yapacakları mal hizmet alımlarında Creditwest Emek Kart’ın avantajlarından yararlanabilecekler.

İmza protokolüne Mustafa Hacı Ali LTD’den Direktör Okan Hacı Ali, Direktör Turgut Hacı Ali ile Creditwest Bank’tan Genel Müdür Mazher Zaheer, Ticari Krediler Müdürü Özlen Paralik, Creditwest Bank Köşklüçiftlik Şube Müdürü Eliz Avcı ile şube yetkilileri katıldı.

Creditwest Bank, Tarım Ve Hayvancılığı desteklemeye devam ediyor

Creditwest Bank’ın çiftçi ve hayvancılar için çıkarttığı Emek Kart ile ilgili Mustafa Hacı Ali LTD. ile yapılan anlaşma uyarınca bayi ve üreticiler Mustafa Hacı Ali LTD. harcamalarını 4 ay olmak kaydi ile öteleyebilecek. Ötelenen dönem için herhangi bir faiz veya ödeme alınmayacak. Alt bayi ve üreticiler satın aldığı mal ve hizmetleri için ödemeleri taksitlendirebilecek.

MAZHER ZAHEER: CREDITWEST ÜRETİCİNİN DAİMA YANINDADIR

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer; Tarım ve Hayvancılıkla uğraşan tüm üreticilere yönelik sundukları Emek Kart’ ın avantajlı koşullarından Mustafa Haci Ali LTD. bayi ve alt bayilerinin yararlanmasına yönelik yapılan anlaşmanın herkese hayırlı olmasını dileyerek Bugün al 4 ay sonra öde imkanı ile üreticilerin artan yem maaliyetlerini dengeleyebilmeleri için önemli bir avantaj sağlandığına vurgu yaptı. Zaheer, Mustafa Haci Ali LTD.’nin ve Creditwest Bank’ın Kuzey Kıbrıs’taki tarım ve üretim sektöründe sağladığı işbirliğinin yine üreticilere fayda olarak geri döneceğine vurgu yaptı.

Mazher Zaheer, özellikle 2014 yılından itibaren tarım sektörüne yönelik ürünler geliştirdiklerini, Bankada Tarım Bankacılığı ile özel ilgilenen birimler kurduklarını çiftçi, hayvancı ve tüm üreticilerle yakın temasta bulunduklarını bu kapsamda, süt üreticilerinin, kuru tarımcıların ve sulu tarım ile ilgilenen üreticilerin üretimlerini arttırmak, tüm ihtiyaçlarını tedarik etmek, ilaç, gübre, yem, mazot, tohum, fide, sulama vb.girdilerin temininde uygun şartlarda finansal destek sağlayarak onlara bir yol haritası sunmak ve planlı üretimi hayata geçirmek için diğer ürünleri yanında Emek KART’ı da piyasaya sunduklarını açıkladı.

ÇİFTÇİ VE HAYVANCININ FİNANS DESTEĞİ EMEK KART

İlk olarak 2018 yılında Çiftçi ve Hayvancıların kullanımına sunulan Emek Kart, Mustafa Hacı Ali Ltd. de 4 ay, diğer anlaşmalı kurumlardan 114 farklı noktada, mazot, gübre, tohumluk arpa, hayvan yemi, fide, tarım aletleri ve ekipmanları, zirai ilaç vb. alımlarını peşin fiyattan herhangi faiz veya masraf ödemeden 90 gün sonra ödenebilmektedir.

90 Gün sonunda da da uygun ödeme koşulları ile 12 aya kadar taksitlendirme imkânı sağlanmaktadır.

Böylelikle yapılan alışverişlerin taksitlendirilmesi ve ötelenmesi üreticimizin gider kalemlerini azaltarak rahat bir nefes almaları sağlanmaktadır.

CREDITWEST BANK TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE YILLIK 1 MİLYAR TL KAYNAK AKTARIYOR

Emek Kart müşteri limitleri, süt üreticilerimizin sahip olduğu hayvan sayısı, kuru tarım ve sulu tarımda ise ekilen alan baz alınarak, en önemlisi de tüm gider kalemlerini göz önünde tutarak belirlenmektedir. Bu bağlamda Emek Kart’ın kullanılabilirliği ve potansiyeli düşünüldüğünde üreticilerimize büyük avantajlar sunmaktadır.

Creditwest Bank Tarım sektörüne 2022 yılı Temmuz ayına kadar 400 Milyon TL’lik kredi kullandırmış olup, yılsonuna kadar ayrılan kaynak 1 Milyar TL yi aşmaktadır.