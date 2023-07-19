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Creditwest Bank Kıbrıs Türk Kültür Festivalinde onur konuğu oldu

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Creditwest Bank Kıbrıs Türk Kültür Festivalinde onur konuğu oldu
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Kıbrıs Türk Kültürünün İngiltere’de tanıtılması ve yeni nesillerin geleneklerinden uzaklaşmaması amacıyla düzenlenen ‘Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin altıncısı, bu yıl da büyük bir coşkuyla ve binlerce kişinin katılımıyla  Enfield’de bulunan Donkey Lane’de gerçekleşti. 
Etkinlikten elde edilen tüm gelir İngiltere’de yer alan Türk okullarına ve Türkiye’de meydana gelen depremde zarar gören ailelere bağışlandı.
 

Festivalde Creditwest Bankasına Büyük İlgi
Kıbrıs Türk Toplumunun 7’den 70’ e büyük bir katılım gösterdiği festivalde Creditwest Bankası büyük ilgi gördü.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’in de katılım gösterdiği, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA) tarafından düzenlenen festivalde Kıbrıs Türk Toplumu’nun zengin kültürel mirası kutlanırken, birçok seçkin davetlisine ev sahipliği yaptı.
Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, Çatalköy Şube Müdürü Figen Kaymak, Alsancak Şube Müdürü Deniz Oralman ve Hazine Yönetmeni Duyal Eresen,  etkinliğe “Gümüş Sponsor” olarak özel katılım gösterdiler.
Creditwest Bankası  misyon ve vizyon tanıtım çalışmaları çerçevesinde, özellikle yurt dışında yaşayan ve adaya yatırım yapmak isteyen kişilere uzun vadeli ve uygun koşullu ev sahibi olmaları için “Expat Mortgage” kredi ürününü ve mevduat ürünlerinin de tanıtımı gerçekleşti.
Creditwest Genel Müdürü Mazher Zaheer: “Creditwest Bankası  olarak, anlamı ve değeri bu kadar büyük bir festivalde yer aldığımız için gurur duyuyoruz.“ diyerek başarılı organizasyondan dolayı CTCA UK ile festival komitesine gönülden teşekkürlerini iletti.
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy: “Bugün finans sektörüne getirdiğimiz yeniliklerle öncü bir güç olma yolunda ilerleyen bir banka olarak burada bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.
 
Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA)’ dan Creditwest Bankasına Teşekkür.
İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve Festival komitesi, Creditwest’in bu seneki etkinliklerinde sponsorluk görevini üstlenmesi, birlik ve beraberlik içerisinde kültürlerini kutlamalarına ve Britinya Kıbrıs Türk Toplumunun köklerini bir kez daha gururla sahiplenmesine destek olmasından ötürü teşekkürlerini sundu.
 
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