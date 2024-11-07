Creditwest Bank, geleceğin finansçılarına ilham verdi!

Creditwest Bank, gençlerin finansal okuryazarlığını artırmak ve bankacılık sektörüne ilgi duymalarını sağlamak amacıyla Meral Vedat Ertüngü Lisesi'nin daveti üzerine anlamlı bir etkinliğe imza attı. Girişimcilik dersi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Pazarlama Bölüm Yöneticisi Serap Dönmez, 80 ortaokul öğrencisine "Paranın Bulunması, Bankacılığın Kısa Tarihi ve Günümüz Bankacılığı" konulu bir sunum gerçekleştirdi.Eğitim sonunda Meral & Vedat Ertüngü Lisesi Müdürü Canev Uzunboylu ve sınıf öğretmenleri tarafından Creditwest Bank yetkililerine anı hediyesi takdim edildi.Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sunumda, paranın tarihsel gelişimi, bankacılık sisteminin işleyişi ve günümüz bankacılık hizmetleri interaktif bir şekilde anlatıldı. Sunumun ardından, öğrencilerle gelecek planları üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi ve Creditwest Bank tarafından hazırlanan hediye paketleri öğrencilere takdim edildi.Bu etkinlik, Creditwest Bank'ın eğitime ve gençlerin gelişimine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden banka, sadece finansal hizmetler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun geleceğine yatırım yapıyor.Creditwest Bank, gençlerin eğitimine ve gelişimine verdiği önemi çeşitli şekillerde gösteriyor. Çalışanlarına sürekli eğitim vererek sektördeki yenilikleri takip etmelerini ve müşterilerine en iyi hizmeti sunmalarını sağlıyor. Ayrıca, KTEV aracılığıyla ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere sağlanan burs programına destek olarak, eğitimlerine devam etmelerine ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra, okullarda düzenlediği etkinliklerle gençlerin finansal okuryazarlık seviyelerini artırıyor ve bankacılık sektörüne ilgi duymalarını sağlıyor.Creditwest Bank, bu örnek çalışmalarıyla sektörde fark yaratmaya ve gençlerin geleceğine ışık tutmaya devam ediyor.