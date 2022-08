Credıtwest Bank akıllı mobil bankacılık uygulaması West Notıfıer yenilendi. Yenilenen yüzü ile birlikte yeni nesil bankacılık hizmeti West Notifier artık daha hızlı ve daha pratik!

Creditwest Bank’ın birçok bankacılık işlemini hızlı ve pratik olarak yapmayı sağlayan mobil uygulaması West Notifier yenilendi.West Notifier uygulaması, Creditwest Bank müşteri portföyüne uygun olarak Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere bireysel ve kurumsal müşterilerinin kullanımında 3 dilde hizmet veriyor.Creditwest Bank’ın 2016 yılında hizmete koyduğu ve müşterilerinin ihtiyaçları üzerine sürekli geliştirdiği West Notifier uygulaması ön yüzü yenilenerek daha dinamik ve yeni nesil tasarımı ile müşterilerimize daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor.West Notifier uygulamasının yenilenmesi ile ilgili olarak geçtiğimiz akşam Merit Lefkoşa’da yoğun katılımla gerçekleşen basın toplantısı ve kokteyl le lansmanını yaptı. Basın toplantısında Creditwest Bank yazılımcıları ve yetkilileri uygulamanın sunumunu yaptı.Creditwest Bank Yazılım Ekibi Yönetmeni Oğuz Somuncuoğlu güvenlik ile ilgili yaptığı konuşmada; finans sektörü dijitalleşirken beraberinde üst düzey güvenlik önlemleri almayı da önemli kıldığını belirterek, geliştirmeler yapılırken KKTC yasalarına ve yerel mevzuata bağlı, evrensel norm ve standartlara uygun güvenlik önlemleri aldıklarını söyledi.Creditwest Bank olarak dijital platformlardaki uygulamaları kendi iç yazılım ekipleri tarafından geliştirildiğini de söyleyen Somuncuoğlu, periyodik olarak, her yıl tüm uygulamalarının güvenlik testlerinden geçtiğini de belirtti.‘Bu doğrultuda Uluslar Arası ISO 27001 güvenlik sertifikasına sahibiz. Uygulamalarımız PCI DSS uyumlu olup KVKK yasasına bağlıdır. Kullanıcı dostu uygulamalar geliştirirken aynı zamanda uygulamalarımızın güvenliğini en üst düzeyde tutarak, kullanıcılarımıza gönül rahatlığı ile tüm bankacılık işlemlerini dijital platformlardan gerçekleştirebilmelerini sağlamaktayız.’ diyerek gelişen ve değişen teknolojiyi takip ederek hem ürünlerini geliştirmeye hem de güvenlik standartlarını her zaman en üst düzeyde tutmaya devam edeceklerini de ekledi.West Notifier uygulaması ile ilgili detaylı bir sunum yapan Alternatif Dağıtım Kanalları Yöneticisi Şerife Komut, artık kurumsal giriş ekranları sayesinde ticari müşterilere de West Notifier hizmeti verildiğini müjdeledi.Komut, West Notifier uygulamasındaki Hesaplarım Menüsüne, Çeklerim Menüsünde, Faturalarım sayfasında, para transferlerim ve Kredi Kartlarım sayfasında yapılan yeniliklere sunumunda detaylı yer verdi. Ayrıca sunumunda Kurlar ve faiz oranları ekranları, kur alarmı menüsü, Kredilerim menüsü ile bildirimler ve ayarlarım menüsü de tanıttı. Uygulamanın en önemli özelliklerinden birinin de kolay ve pratik olduğunu belirtti.Komut, yeni eklenen 7/24 para transferi sayesinde dilenen saatte Cardplus bankaları arasında para transferinin de artık mümkün olduğunu belirtti.Dijitalleşmenin dünyada temellerinin 1960’lı yıllarda atıldığını belirten Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, bankacılıkta dijitalleşmenin ilk adımlarının ATM’lerle gerçekleştiğini söyledi.Günümüze bakacak olursak artık sabahtan akşama kadar çoğu kararlarımızı dijitalleşmenin etkisiyle aldığımızı söyleyen Mazher Zaheer, Creditwest olarak son 10 yıl içinde Kuzey Kıbrıs’ta dijitalleşmede en çok yatırımı yapan banka olduklarını da ekledi.Creditwest Bank’ın yazılımlarını tamamen kendi bünyesindeki mühendisler ile yaptıklarını belirten Zaheer, şu anda her hangi bir ülkenin teknolojisiyle yarışabilecek durumda olduklarını da ekledi. ‘Dijital dünya her gün yenileniyor, dijitalleşme uzun bir yol ve biz bu yolda gerçekten koşmak istiyoruz.’ diyen Zaheer, bankacılık ve teknolojinin bir bütün olduğunu ve ayni altyapı içerisinde değerlendirildiğini ekledi.Creditwest Bank olarak her zaman dijitalleşmeye önem verdiklerini ve vermeye devam edeceğini söyleyen Zaheer, geleneksel bankacılık içerisinde kalmayarak mobil bankacılığın yeni bir modeli olarak West Notifier uygulamasını sürekli geliştirdiklerini belirtti.Mazher Zaheer son olarak geliştirme aşamada kendilerine destek veren Nucleus Şirketi ve Cardplus şirketine de ayrıca teşekkür etti.West Notifier sayesinde hesap bakiyenizi görüntüleyebilir, anında fatura ödeyebilir, vadeli hesaplarınızın vade günü geldiğinde, bildirim alabilir ve yatırım yapabilir, hesap ekstrenizi ve kredi kartı harcamalarınızı kolayca görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca tüm bankalar arasında hızlıca ve kolayca para transferi gerçekleştirebilirsiniz.West Notifier sayesinde yurt içi/yurt dışı tüm para transferleri gerçekleşebilir, Cardplus Bankaları arasında para transferi ise 7 gün 24 saat anında yapılabiliyor.Kurların sıkça hareketli olduğu bu dönemde West Notifier Döviz Kur Alarmı sayesinde kur dilediğiniz seviyeye geldiği zaman bildirim alabilir, döviz alış ve satış işlemi gerçekleştirilebilir, güncel mevduat faiz oranlarını tek tıkla öğrenilebilir, kredi kartınızın kayıp veya çalıntı durumunda hemen uygulama üzerinden bildirimini yapabilir, kartınızı online alışveriş kullanıma açıp kapayabilir, dönem içi kredi kartı harcamalarınızı uygulama içerisinden taksitlendirebilir, kredilerinizi takip edebilir, ödeme planına tek tıkla erişebilir, taksit günü geldiğinde ödemeniz ile ilgili bildirim alarak ödeme işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.