Creditwest Bank 65 öğrencinin eğitim ihtiyaçlarını karşıladı

Creditwest Bank 2018 yılından itibaren geleneksel hale getirdiği öğrenci bursları ile 65 öğrencinin eğitim ihtiyaçlarını karşıladı

Creditwest Bank, sosyal sorumluluk bilinci ile 2018 yılından bu yana KTEV’in(Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı) ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere sağladığı burs programına destek vermeye devam ediyor.

2022-2023 eğitim yılı için 20 öğrencinin eğitim bursuna destek sağlamak amacı ile Creditwest Bank ve KTEV yetkilileri biraraya geldi. İşbirliği sayesinde Creditwest Bank 2018-2022 yıllarında toplamda 65 öğrencinin KTEV burs programını finanse etmiş oldu.



Creditwest Bank Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıya Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Müdürü Şevki Barutçu, Creditwest Bank Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, KTEV Mütevelli Heyeti üyesi Berna Yılmazoğlu katıldı.

İşbirliği ile ilgili Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs birer konuşma gerçekleştirdi.



UMURE ÖRS: BİR TOPLUMUN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİ GÖSTEREN EĞİTİMDİR



Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın 1994 yılından bu yana başarılı ve ekonomik yoksunluk yaşayan öğrencilere ve okullara katkı sağladığını belirten KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, okullara ve öğrencilere sağlanan katkının Creditwest Bank gibi duyarlı kurum, kuruluşlar ve kişilerin desteği ile KTEV’in özkaynakları sayesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

KTEV için öncelikli olanın başarılı ancak ekonomik sosyal yoksunluk yaşayan çocukların eğitimine katkı yapmak olduğunu belirten Örs, bir toplumun gelişmişlik düzeyini gösteren veya toplumu çağdaş gelişmiş normlara ulaştıranın eğitim olduğuna inandıklarını söyledi. Bu nedenle tüm desteklerin ve toplumsal dayanışmanın eğitim odaklı olmasını çok önemsediklerini, Creditwest Bank gibi değerli kurumlarla işbirliği yapmaktan da büyük gurur duyduklarını ekledi.

Umure Örs, Creditwest Bank’ın banka kaynaklarını başarılı ancak ekonomik yoksunluk çeken çocuklarla paylaşırken, KTEV’nı aracı olarak seçmesinden ayrı bir gurur duyduklarını ve Creditwest Bank’a ve tüm yöneticilerine teşekkür ettiklerini yineledi.



MAZHER ZAHEER: AMACIMIZ DAHA ÇAĞDAŞ VE VİZYON SAHİBİ TOPLUM VE BİREYLER YETİŞTİRMEK



Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, 2018 yılından bu yana Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile beraber ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere burs sağlamak için işbirliği yaptıklarını belirtti. Zaheer, eğitime yapılan yatırınım insan ve topluma yapılan en güzel yatırım olduğunu, ülkelerin gelişmişlik kriterlerini toplumun eğitim düzeyinin belirlediğini, eğitimli toplumların daha çağdaş, demokratik ve vizyon sahibi olduklarını ifade etti.



Creditwest Bank olarak yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri içinde en değerlisinin eğitime yapılan katkı olduğunu belirten Zaheer, Creditwest olarak öğrenmeye açık, öğrendiğini sorgulayabilen, özgüveni yüksek bireyler yetiştirilmesi için eğitim bursu vermeyi bir gelenek haline getirdiklerini belirterek, bu alışkanlığın diğer kurumlara da örnek olmasını dilediğini belirtti.

