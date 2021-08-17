Çok tatlı bir su geliyor: Tirami Su

INTER-GAZ LTD’nin göz bebeği Tirami Su, tüketiciyle buluşuyor.

Adanın dört bir yanına enerji sağlayan Intergaz, hizmet ağını genişleterek, sağlıklı, kaliteli, ambalajlı 19 lt damacana su markası olan Tirami Su’nun satışlarına başlıyor. Kuzey Kıbrıs’ın en güvenilir doğal kaynaklarından çıkan, hijyen koşulları çerçevesinde herhangi kimyasal dokunuşa maruz kalmadan ve fiziksel su arıtma yöntemleri ile elde edilen Tirami Su, üstün lezzeti, 8’lik yüksek pH seviyesi ve doğal minareli ile yüksek kalite standartlarını sağlayarak, yüksek tüketici memnuniyetine erişmeyi hedefliyor.

19 lt damacana satışı ile pazara giren Tirami Su ilerleyen dönemde, ürün yelpazesini genişleterek ilerlemeye devam edecek. Evlere Tüpgaz servisi ile her 10 kg ve üzerinde tüpgazın yanında 1 adet 19 lt Tirami Su damacana su hediye edilecek. Damacana yaşını aşmamış olan, herhangi su markası ile değiştirilebilir olarak sunulan bu hizmette, damacananız bulunmuyorsa depozitolu olarak satın alınabilecek.

Şu an için Intergaz’ın Lefkoşa ve Girne’de devam eden Evlere Tüpgaz Servis hizmetinin yanı sıra bu bölgelerde Evlere Su Servisiyle tüketiciyle buluşacak olan Tirami Su’yu sipariş etmek için haftanın 7 günü, 08:00 – 22:00 saatleri arasında 444 55 44’ü çevirerek İletişim Merkezi’ne ulaşabilir, www.intergaz.com adresinden ya da sosyal ağlardan da kolaylıkla iletişim kurulabilir.