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Çocuklar, doyasıya eğlendi

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Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda Vakıflar’ın katkılarıyla özel şenlik düzenlendi

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Çocuklar, doyasıya eğlendi

Lefkoşa’da Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda dün Vakıflar’ın katkılarıyla 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ne özel şenlik düzenlendi.
İki buçuk saat süren etkinlikte çocuklar eğlenerek keyifli dakikalar geçirdi.
Çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesi için okul alanına şişme balon parkı yerleştirilerek tüm çocukların parkta oynayabilmesi sağlandı.
Çeşitli yarışmalar düzenlenen etkinlikte kazanan öğrencilere Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter hediye taktim etti.
Tüm eğlenceler gerçekleştirilirken öğrencilere dondurma ikramı da yapılarak çocuklarımızın gününde kocaman gülümsemelere tanıklık edildi.
Okul Müdürü Selda Ünsaldı Ersoy konuşmasında Vakıflar İdaresine yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkürlerini sunarken çocuklarımızın motivasyonu ve mutluluğu için böyle etkinliklerin devam etmesi temennisinde de bulundu.
Park alanında çocuklar ile sohbet etme şansı da yakalayan Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter de, çocuklarımızın bizler için çok değerli olduğunu, onların yüzündeki gülümsemeyi görebilmek adına her türlü desteğe açık olduklarını belirtti.


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